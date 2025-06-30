В Украине растет спрос на покупку и аренду инклюзивного жилья

Спрос по аренде жилья для людей с инвалидностью растет, предложение не меняется.

Запрос на инклюзивность как важную характеристику жилья на рынке недвижимости Украины растет. В то же время, почти в 40% случаях собственники жилья отказывали сдавать недвижимость людям с инвалидностью. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на опрос Olx Недвижимость.

Сегодня уже 30% риелторов отмечают, что уже имели опыт с запросами на поиск жилья для людей с инвалидностью, 53% из них отмечают: таких обращений действительно стало больше после начала полномасштабного вторжения.

Большинство обращений к риелторам с запросом об инклюзивности касаются покупки жилья – 54%. На втором месте долгосрочная аренда – 44%, далее посуточная аренда – 32%.

Обычно клиенты с инвалидностью ясно озвучивают свои потребности. 81% риелторов вспоминают, что их клиентам был важен удобный доступ к жилью.

81% просят, чтобы квартира находилась на первом этаже,

67% обращают внимание на наличие пандусов, лифтов, широких дверей,

50% — на удобство расположения: близость к медучреждениям, инфраструктуре, транспорту,

22% учитывают адаптацию помещения под особые нужды,

19% нуждались в особом подходе к коммуникации,

6% не имели дополнительных требований.

Инфографика: Olx Недвижимость

Среди риелторов, у которых был опыт работы с клиентами с инвалидностью, 63% не сталкивались с дискриминационными отказами. В то же время, 37% подтвердили, что владельцы жилья отказывали сдавать недвижимость людям с инвалидностью.

Причины отказа, как отмечают риелторы, типичны для рынка. Большинство арендодателей (67%) сомневаются в платежеспособности таких клиентов. 42% опасаются дополнительных затрат на ремонт после проживания или сложностей с выселением. 33% считают жилье неадаптированным, а еще 33% имели негативный опыт общения с такими клиентами.

По результатам опроса владельцев жилья, 97% респондентов заявили, что готовы или скорее готовы сдавать его людям с инвалидностью: 61 % прямо ответили, что готовы, еще 36% — что скорее готовы, чем нет.

Впрочем, сами владельцы жилья по-другому объясняют причины отказа в аренде людям с инвалидностью.

17% владельцев жилья признали свою пристрастность в отношении людей с инвалидностью на рынке аренды недвижимости. Инфографика: Olx Недвижимость

Среди тех, кто не готов, самые распространенные аргументы — сомнения в платежеспособности или своевременной оплате – но они составляют уже не 67%, а 30%. 23% волнуются за сохранность имущества, 22% считают жилье непригодным (без пандусов, лифтов и т.п.), 17% ссылаются на стереотипы, нетерпимость или предубеждения.

10% владельцев боятся, что не смогут выселить арендатора в случае необходимости, 9% — возникнут трудности с уборкой и чистотой.

Ранее Delo.ua писало о том, чточасть арендодателей отказываются сдавать квартиры военным.

Также сообщалось, что переселенцам часто отказывают в аренде жилья.