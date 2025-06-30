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В Україні зростає попит оренду інклюзивного житла

люди с инвалидностью
17% власників житла визнали свою упередженість щодо людей з інвалідністю на ринку оренди нерухомості. Фото Unsplash

Попит щодо оренди житла для людей з інвалідністю зростає, пропозиція не змінюється.

Запит на інклюзивність як важливу характеристику житла на ринку нерухомості України зростає. Водночас майже у 40% випадках власники житла відмовляли здавати нерухомість людям з інвалідністю. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на опитування Olx Нерухомість.

Сьогодні вже 30% рієлторів зазначають, що вже мали досвід із запитами на пошук житла для людей з інвалідністю. 53% із них наголошують: таких звернень справді стало більше після початку повномасштабного вторгнення. 

Більшість звернень до рієлторів із запитом про інклюзивність стосуються купівлі житла - 54%. На другому місці довготривала оренда - 44%, далі подобова оренда - 32%.

Зазвичай клієнти з інвалідністю чітко озвучують свої потреби.  81% рієлторів згадують, що їхнім клієнтам було важливий зручний доступ до житла:

  • 81% просять, щоб квартира знаходилася на першому поверсі, 
  • 67% - звертають увагу на наявність пандусів, ліфтів, широких дверей,
  • 50% — на зручність розташування: близькість до медустанов, інфраструктури, транспорту, 
  • 22% зважають на адаптацію приміщення під особливі потреби, 
  • 19% потребували особливого підходу до комунікації,
  • 6% не мали додаткових вимог.
Фото 2 — В Україні зростає попит оренду інклюзивного житла
Інфографіка: Olx Нерухомість

Серед рієлторів, які мали досвід роботи з клієнтами з інвалідністю, 63% не стикались із дискримінаційними відмовами. Водночас 37% підтвердили, що власники житла відмовляли здавати нерухомість людям з інвалідністю.

Причини відмови, як наголошують рієлтори, — типові для ринку. Більшість  орендодавців (67%) сумніваються у платоспроможності таких клієнтів. 42% бояться додаткових витрат на ремонт після проживання або складнощів із виселенням. 33% вважають житло неадаптованим, а ще 33% — мали негативний досвід спілкування з такими клієнтами.

За результатами опитування власників житла, 97% респондентів заявили, що готові або радше готові здавати його людям з інвалідністю: 61% прямо відповіли, що готові, ще 36% — що радше готові, ніж ні. Лише 3% заявили про повну неготовність.

Утім, самі власники житла по-іншому пояснюють причини відмови в оренді людям з інвалідністю.

Фото 3 — В Україні зростає попит оренду інклюзивного житла
17% власників житла визнали свою упередженість щодо людей з інвалідністю на ринку оренди нерухомості. Інфографіка: Olx Нерухомість

Серед тих, хто не готовий, найпоширеніші аргументи — сумніви щодо платоспроможності або своєчасної оплати - але вони складають вже не 67%, а 30%. 23% хвилюються за збереження майна, 22% вважають житло непридатним (без пандусів, ліфтів тощо), 17% посилаються на стереотипи, нетерпимість або упередження.

10% власників бояться, що не зможуть виселити орендаря у разі потреби, 9% — що виникнуть труднощі з прибиранням і чистотою.

Раніше Delo.ua писало про те, що частина орендодавців відмовляються здавати квартири військовим.

Також повідомлялось про те, що переселенцям часто відмовляють в оренді житла.

Автор:
Леся Соловчук