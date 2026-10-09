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В Украине разработали новый закон об инвестиционных фондах по правилам ЕС

инвестиции
В Украине разработали новый закон об инвестиционных фондах по правилам ЕС / Depositphotos

В Украине планируется комплексно перестроить рынок инвестиционных фондов по европейским правилам и создать новые механизмы привлечения частного капитала в бизнес, недвижимость и долгосрочные проекты. Соответствующий законопроект "Об инвестиционных фондах" представлен на регистрацию в Верховную Раду.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Документ был разработан НКЦБФР совместно с Комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и Всемирным банком.

Законопроект предусматривает разделение инвестиционных фондов на публичные UCITS и альтернативные AIF. Также должны появиться правовые условия развития фондов венчурного капитала, недвижимости, социального предпринимательства и долгосрочных инвестиций.

Учредители смогут выбирать форму фонда со статусом юридического лица или без него в зависимости от инвестиционной стратегии и бизнес-модели.

Отдельный блок изменений касается защиты инвесторов. Планируется установить новые требования к управлению активами, оценке имущества, прозрачности и раскрытию информации, а также ввести кастодиальные учреждения, отвечающие за хранение и учет активов фондов.

Законопроект также должен открыть возможности для международной работы. Для украинских публичных инвестиционных фондов определят правила выхода на рынки Европейского Союза, а для европейских фондов – порядок работы в Украине.

Действующие институты совместного инвестирования и профессиональные участники рынка получат переходный период, чтобы адаптироваться к новым требованиям без остановки деятельности.

В НКЦБФР ожидают, что новая модель позволит активнее привлекать частные средства в финансирование украинского бизнеса, инфраструктуры, недвижимости и других долгосрочных проектов.

Реформа является частью выполнения евроинтеграционных обязательств Украины и учитывает ключевые правила регулирования коллективных инвестиций.

Напомним, в сентябре сообщалось, что Украина уже готовит рынок капитала к правилам ЕС. НКЦБФР и европейский регулятор ESMA договорились, в частности, о сотрудничестве в сфере финансовых инноваций и инвестиционных фондов.

Автор:
Татьяна Гойденко

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