В Україні розробили новий закон про інвестиційні фонди за правилами ЄС

В Україні планують комплексно перебудувати ринок інвестиційних фондів за європейськими правилами та створити нові механізми залучення приватного капіталу в бізнес, нерухомість і довгострокові проєкти. Відповідний законопроєкт "Про інвестиційні фонди" подано на реєстрацію до Верховної Ради.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Документ розробили НКЦПФР спільно з Комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики та Світовим банком.

Законопроєкт передбачає поділ інвестиційних фондів на публічні – UCITS – та альтернативні – AIF. Також мають з'явитися правові умови для розвитку фондів венчурного капіталу, нерухомості, соціального підприємництва та довгострокових інвестицій.

Засновники зможуть обирати форму фонду – зі статусом юридичної особи або без нього залежно від інвестиційної стратегії та бізнес-моделі.

Окремий блок змін стосується захисту інвесторів. Планується встановити нові вимоги до управління активами, оцінки майна, прозорості та розкриття інформації, а також запровадити кастодіальні установи, які відповідатимуть за зберігання та облік активів фондів.

Законопроєкт також має відкрити можливості для міжнародної роботи. Для українських публічних інвестиційних фондів визначать правила виходу на ринки Європейського Союзу, а для європейських фондів – порядок роботи в Україні.

Чинні інститути спільного інвестування та професійні учасники ринку отримають перехідний період, щоб адаптуватися до нових вимог без зупинки діяльності.

У НКЦПФР очікують, що нова модель дасть змогу активніше залучати приватні кошти у фінансування українського бізнесу, інфраструктури, нерухомості та інших довгострокових проєктів.

Реформа є частиною виконання євроінтеграційних зобов'язань України та враховує ключові європейські правила регулювання колективних інвестицій.

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що Україна вже готує ринок капіталу до правил ЄС. НКЦПФР та європейський регулятор ESMA домовилися, зокрема, про співпрацю у сфері фінансових інновацій та інвестиційних фондів.