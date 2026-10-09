RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,85

--0,01

EUR

50,14

--0,02

Готівковий курс:

USD

45,03

44,90

EUR

50,89

50,64

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

В Україні розробили новий закон про інвестиційні фонди за правилами ЄС

інвестиції
В Україні розробили новий закон про інвестиційні фонди за правилами ЄС / Depositphotos

В Україні планують комплексно перебудувати ринок інвестиційних фондів за європейськими правилами та створити нові механізми залучення приватного капіталу в бізнес, нерухомість і довгострокові проєкти. Відповідний законопроєкт "Про інвестиційні фонди" подано на реєстрацію до Верховної Ради.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Документ розробили НКЦПФР спільно з Комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики та Світовим банком.

Законопроєкт передбачає поділ інвестиційних фондів на публічні – UCITS – та альтернативні – AIF. Також мають з'явитися правові умови для розвитку фондів венчурного капіталу, нерухомості, соціального підприємництва та довгострокових інвестицій.

Засновники зможуть обирати форму фонду – зі статусом юридичної особи або без нього залежно від інвестиційної стратегії та бізнес-моделі.

Окремий блок змін стосується захисту інвесторів. Планується встановити нові вимоги до управління активами, оцінки майна, прозорості та розкриття інформації, а також запровадити кастодіальні установи, які відповідатимуть за зберігання та облік активів фондів.

Законопроєкт також має відкрити можливості для міжнародної роботи. Для українських публічних інвестиційних фондів визначать правила виходу на ринки Європейського Союзу, а для європейських фондів – порядок роботи в Україні.

Чинні інститути спільного інвестування та професійні учасники ринку отримають перехідний період, щоб адаптуватися до нових вимог без зупинки діяльності.

У НКЦПФР очікують, що нова модель дасть змогу активніше залучати приватні кошти у фінансування українського бізнесу, інфраструктури, нерухомості та інших довгострокових проєктів.

Реформа є частиною виконання євроінтеграційних зобов'язань України та враховує ключові європейські правила регулювання колективних інвестицій.

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що Україна вже готує ринок капіталу до правил ЄС. НКЦПФР та європейський регулятор ESMA домовилися, зокрема, про співпрацю у сфері фінансових інновацій та інвестиційних фондів.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності