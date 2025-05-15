В Украине стремительно дорожает прошлогодняя свекла: рост цен достиг 36%

На украинском рынке овощей зафиксирована новая волна роста цен на прошлогоднюю столовую свеклу. Фермеры уже подняли отпускные цены в среднем на 10% по сравнению с предыдущей неделей.

Как пишет Delo.ua, сообщает EastFruit.

Причина удорожания – активизация торговой деятельности и сезонное сокращение запасов качественной продукции в хозяйствах.

Рост спроса со стороны оптовых компаний и розничных сетей также стал ключевым фактором ценовой динамики.

Сколько стоит свекла

В настоящее время свекла из прошлогоднего урожая продается по 25–33 грн/кг ($1,04–1,26/кг), тогда как еще неделю назад цены были существенно ниже. Производители сообщают о дефиците качественного товара, что позволяет им устанавливать более высокую цену на остатки хранения.

В итоге средние цены на свеклу уже на 36% выше, чем в этот же период в прошлом году, и рынок продолжает демонстрировать признаки дальнейшего подорожания.

Напомним, цены на прошлогоднюю белокочанную капусту в Украине пошли на фоне сезонного сокращения запасов в хранилищах. Пока капусту урожая 2024 года украинские производители предлагают по цене 38–45 гривен за килограмм, что эквивалентно $0,92–1,09.

В начале прошлой недели на рынок Украины поступили первые партии. тепличных помидоров из местных комбинатов. Пока томаты из украинских теплиц стоят на четверть дешевле, чем в прошлом.