В Україні стрімко дорожчають торішні буряки: зростання цін сягнуло 36%

На українському ринку овочів зафіксовано нову хвилю зростання цін на торішні столові буряки. Фермери вже підняли відпускні ціни в середньому на 10% у порівнянні з попереднім тижнем.

Як пише Delo.ua, про повідомляє EastFruit.

Причина подорожчання - активізація торговельної діяльності та сезонне скорочення запасів якісної продукції в господарствах.

Зростання попиту з боку оптових компаній та роздрібних мереж також стало ключовим фактором цінової динаміки. Більшість аграріїв і трейдерів сходяться на думці, що висхідний тренд триватиме, адже запаси на складах продовжують стрімко зменшуватися, а новий урожай очікується не раніше, ніж за кілька місяців.

Скільки коштує буряк

Наразі буряки з минулорічного врожаю продаються по 25–33 грн/кг ($1,04–1,26/кг), тоді як ще тиждень тому ціни були суттєво нижчими. Виробники повідомляють про дефіцит якісного товару, що дозволяє їм встановлювати вищу ціну на залишки зберігання.

У підсумку середні ціни на буряки вже на 36% вищі, ніж у цей самий період минулого року, і ринок продовжує демонструвати ознаки подальшого подорожчання.

Нагадаємо, ціни на торішню білокачанну капусту в Україні пішли вгору на тлі сезонного скорочення запасів у сховищах. Наразі капусту врожаю 2024 року українські виробники пропонують за ціною 38–45 гривень за кілограм, що еквівалентно $0,92–1,09.

На початку минулого тижня на ринок України надійшли перші партії тепличних помідорів із місцевих комбінатів. Наразі томати з українських теплиць коштують на чверть дешевше, ніж торік.