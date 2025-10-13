В Украине уже реализуются два проекта по развертыванию малых модульных реакторов: детали

Министерство энергетики поддерживает идею внедрения в Украине малых модульных реакторов (ММР). В сотрудничестве с США в Украине уже реализуются два проекта по разработке возможности развертывания ММР на украинских ТЭС и крупных энергоемких предприятиях.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

По его словам, внедрение малых модульных реакторов - перспективное направление безопасной и безуглеродной энергетики для Украины.

В Украине уже реализуются два проекта

Некрасов отметил, что при Минэнерго уже создана межведомственная рабочая группа, которая будет изучать вопросы строительства МГС в Украине. Ее участники должны проанализировать международный опыт и возможные риски, а также предоставить комплексную аналитику по:

потенциальных площадок для размещения ММР в Украине,

инженерной, социальной и промышленной инфраструктуры,

имеющегося кадрового обеспечения и научно-технического потенциала,

финансовых возможностей и инструментов.

Одной из составляющих такой аналитики должно стать изучение действующего правового поля и разработка конкретных законодательных инициатив, чтобы процесс внедрения ММР был успешным.

Согласно презентации, которую представили во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, стоимость строительства ММР будет достигать 6000-12 000 долларов США за 1 кВт, а переоборудование ТЭС обойдется в 2000-3000 долларов за 1 кВт.

Некрасов подчеркнул, что Украина совместно с Государственным департаментом США уже реализует в рамках Программы FIRST два проекта по внедрению ММР. Так, первый проект - " Феникс " - направлен на внедрение ММР на электростанциях, работающих на угольном топливе. А второй проект - " Гефест " - предполагает привлечение малых модульных реакторов для модернизации сталелитейной промышленности.

Что такое малые модульные реакторы

Малые модульные реакторы (ММР) – это ядерный реактор малой мощности, который изготовляют в виде модулей, а затем доставляют на место эксплуатации уже частично или полностью собранными. Обычно электрическая мощность энергоблока составляет 300-470 МВт - это примерно в три раза меньше, чем производят традиционные энергоблоки АЭС.

В ноябре 2024 года Украина и США объявили о запуске трех новых проектов в области малых модульных реакторов.

Отмечается, что партнерство будет реализовываться в рамках программы FIRST (Foundation Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology - Базовая инфраструктура для ответственного использования технологии малых модульных реакторов).

Технология ММР имеет существенные преимущества перед традиционными АЭС благодаря модульному производству, легкой транспортировке, повышенному уровню безопасности и меньшим начальным инвестициям.

В ноябре 2023 года в рамках Климатической конференции ООН Украина и США заявили о начале пилотного проекта по строительству на территории Украины малого модульного реактора

Также в апреле между НАЭК "Энергоатом" и американской компанией Holtec International было подписано стратегическое соглашение, согласно которому в Украине будут производить компоненты малых модульных.