В Україні вже реалізовуються два проєкти щодо розгортання малих модульних реакторів: деталі

Міністерство енергетики підтримує ідею впровадження в Україні малих модульних реакторів (ММР). У співпраці з США в Україні вже реалізовуються два проєкти щодо опрацювання можливості розгортання ММР на українських ТЕС та великих енергоємних підприємствах.

Як пише Delo.ua, про це заявив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

За його словами, впровадження малих модульних реакторів є перспективним напрямом безпечної та безвуглецевої енергетики для України.

В Україні вже реалізовуються два проєкти

Некрасов зауважив, що при Міненерго вже створена міжвідомча робоча група, що вивчатиме питання будівництва ММР в Україні. Її учасники повинні проаналізувати міжнародний досвід і можливі ризики, а також надати комплексну аналітику щодо:

потенційних майданчиків для розміщення ММР в Україні,

інженерної, соціальної та промислової інфраструктури,

наявного кадрового забезпечення та науково-технічного потенціалу,

фінансових спроможностей та інвестиційних інструментів.

Однією зі складових такої аналітики має стати й вивчення чинного правового поля та розробка конкретних законодавчих ініціатив, щоб процес впровадження ММР був успішним.

Згідно з презентацією, яку представили під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, вартість будівництва ММР сягатиме 6000-12 000 доларів США за 1 кВт, а переобладнання ТЕС коштуватиме — 2000-3000 доларів за 1 кВт.

Некрасов підкреслив, що Україна спільно з Державним департаментом США вже реалізує в межах Програми FIRST два проєкти з впровадження ММР. Так, перший проєкт — "Фенікс" — спрямований на впровадження ММР на електростанціях, які працюють на вугільному паливі. А другий проєкт — "Гефест" — передбачає залучення малих модульних реакторів для модернізації сталеливарної промисловості.

Що таке малі модульні реактори

Малі модульні реактори (ММР) - це ядерний реактор малої потужності, який виготовляють у вигляді модулів, а потім доставляють на місце експлуатації вже частково або повністю зібраними. Зазвичай електрична потужність енергоблока становить 300-470 МВт — це приблизно утричі менше, ніж виробляють традиційні енергоблоки АЕС.

У листопаді 2024 року Україна і США оголосили про запуск трьох нових проєктів у сфері малих модульних реакторів.

Зазначається, що партнерство реалізовуватиметься в рамках програми FIRST (Foundational Infrastructure for the Responsible Use of Small Modular Reactor Technology - Базова інфраструктура для відповідального використання технології малих модульних реакторів).

Технологія ММР має суттєві переваги перед традиційними АЕС завдяки модульному виробництву, легкому транспортуванню, підвищеному рівню безпеки та меншим початковим інвестиціям.

У листопаді 2023 року в рамках Кліматичної конференції ООН Україна та США заявили про започаткування пілотного проєкту з будівництва на території України малого модульного реактора.

Також у квітні між НАЕК "Енергоатом" та американською компанією Holtec International було підписано стратегічну угоду, відповідно до якої в Україні вироблятимуть компоненти малих модульних.