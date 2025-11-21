В Украине уже собрано более 50 млн. тонн зерновых: в каких областях наилучший урожай

По состоянию на 21 ноября в Украине уже собрано 50,93 млн тонн зерновых культур на площади 10,23 млн га. Обмолочено 88% посевных площадей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

В частности, собрано:

пшеницы – 22,96 млн тонн на площади 5,05 млн га.

ячменя – 5,42 млн тонн на площади 1,36 млн га.

гороха – 672,5 тыс. тонн на площади 275,1 тыс. га.

кукурузы – 20,84 млн тонн на площади 3,12 млн. га, что составляет 71% засеянных площадей.

Других зерновых и зернобобовых убрано 896,5 тыс. тонн на площади 327,6 тыс. га.

Масличные культуры

Также масличных культур на 21 ноября собрано 17,05 млн тонн. В частности:

подсолнечника – 9,01 млн тонн на площади 4,79 млн га.

сои – 4,73 млн тонн на площади 1,99 млн га.

рапса – 3,32 млн тонн на площади 1,26 млн га.

В общей сложности подсолнечника собрано с 92% засеянных площадей, сои – 96%, сбор рапса завершен.

Сахарной свеклы накопано уже 9,96 млн тонн на площади 186,6 тыс. га, что составляет 94% засеянных площадей.

Какие области лидируют

Среди лидеров сбора:

Черниговская область – 4,57 млн тонн с площади 637,90 тыс. га

Хмельницкая область - 4,89 млн тонн с площади 574,7 тыс. га

Винницкая область – 4,26 млн тонн с площади 679,3 тыс. га.

Одесская область – 4,06 млн тонн с площади 1,20 млн. га.

Напомним, ранее в Минагрополитики отмечали, что урожай зерновых в 2025 году может сократиться на 10%, опустившись до примерно 51 млн тонн по сравнению с 56,7 млн тонн в 2024 году.

По прогнозам аграриев, валовой сбор зерновых и масличных культур составит около 73,4 миллиона тонн, что на 5% меньше, чем в прошлом.