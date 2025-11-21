Запланована подія 2

В Україні вже зібрано понад 50 млн тонн зернових: в яких областях найкращий врожай

жнива
В Україні вже зібрано понад 50 млн тонн зернових / Shutterstock

Станом на 21 листопада в Україні вже зібрано 50,93 млн тонн зернових культур на площі 10,23 млн га. Обмолочено 88% посівних площ.

Як пише Delo.ua,  про це повідомляє пресслужба Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Зокрема, зібрано:

  • пшениці – 22,96 млн тонн на площі 5,05 млн га.
  • ячменю – 5,42 млн тонн на площі 1,36 млн га.
  • гороху – 672,5 тис. тонн на площі 275,1 тис. га.
  • кукурудзи – 20,84 млн тонн на площі 3,12 млн га, що становить 71% засіяних площ.

Інших зернових і зернобобових зібрано 896,5 тис. тонн на площі 327,6 тис. га. 

Олійні культури

Також олійних культур на 21 листопада зібрано 17,05 млн тонн. Зокрема:

  • соняшнику – 9,01 млн тонн на площі 4,79 млн га.
  • сої – 4,73 млн тонн на площі 1,99 мллн га.
  • ріпаку – 3,32 млн тонн на площі 1,26 млн га. 

Загалом соняшнику зібрано з 92% засіяних площ, сої – 96%, збір ріпаку завершений.

Цукрових буряків накопано вже 9,96 млн тонн на площі 186,6 тис. га, що складає 94% засіяних площ.

Фото 2 — В Україні вже зібрано понад 50 млн тонн зернових: в яких областях найкращий врожай

Які області лідирують

Серед лідерів збору:

  • Чернігівська область – 4,57 млн тонн з площі 637,90 тис. га
  • Хмельницька область – 4,89 млн тонн з площі 574,7 тис. га
  • Вінницька область – 4,26 млн тонн з площі 679,3 тис. га.
  • Одеська область – 4,06 млн тонн з площі 1,20 млн га.

Зауважимо, раніше в Мінагрополітики зазначали, що врожай зернових в  2025 році може скоротитися на 10%, опустившись до приблизно 51 млн тонн порівняно з 56,7 млн тонн у 2024 році.

За прогнозами аграріїв , валовий збір зернових та олійних культур складе близько 73,4 мільйона тонн, що на 5% менше, ніж торік.

Автор:
Світлана Манько