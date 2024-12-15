В Украине заработал электронный реестр автостанций: занесено более 300 объектов

Министерство развития общин и территорий Украины вместе с "Укртрансбезопасностью" обнародовали электронный список автостанций, в который уже внесено более 300 объектов и продолжается дальнейшая работа над его наполнением. Это поможет упорядочить деятельность автостанций и будет необходимо при открытии новых автобусных маршрутов

Об этом сообщается на сайте Министерства развития общин и территорий Украины.

Для чего нужен реестр

Регистрация автостанций в Перечне стала обязательной после принятия правительством 10 сентября 2024 года изменений в Постановление №176. Теперь включение в этот список является необходимым условием для предоставления услуг перевозчикам и пассажирам.

Не вошедшие в перечень автостанции не смогут быть частью автобусных маршрутов, подаваемых на конкурсы по перевозке пассажиров. В то же время разрешения, выданные до момента запуска реестра, остаются в силе.

Реестр создан по заявительному принципу, а подача документов производится онлайн. Для этого владельцам автостанций необходимо:

иметь электронную подпись;

заполнить онлайн-заявку, указав адрес, расположение, количество платформ, места для стоянки, часы работы, наличие залов ожидания и туалетов;

внести регистрационный номер объекта из Государственного реестра прав на недвижимость.

Такой формат минимизирует бюрократию и упрощает процесс регистрации.

В ведомстве отмечают, что в ближайшее время профайлы автостанций в реестре будут дополнены фотографиями, ссылками на официальные вебсайты и онлайн-сервисы и контактными номерами для получения справочной информации.

Это сделает список удобным не только для перевозчиков, но и для пассажиров.

Напомним, наполнение единого реестра автостанций началось еще 19 ноября.

Треть автобусных маршрутов в Украине не обслуживается

Ранее заместитель министра развития общин Сергей Деркач рассказывал, что на сегодняшний день в Украине открыто почти 4000 внутренних автобусных маршрутов, но из них треть не обслуживается.

По его словам, с началом полномасштабного вторжения ситуация на рынке внутренних перевозок претерпела значительные изменения, поэтому требует актуализации.

"Мы планируем пересмотреть все зарегистрированные внутренние маршруты. Их сегодня почти 4000, из которых треть вообще не обслуживается. Возможно и больше, но мы об этом не знаем", — подчеркнул Деркач.