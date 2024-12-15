В Україні запрацював електронний реєстр автостанцій: занесено понад 300 об’єктів

Міністерство розвитку громад та територій України разом із "Укртрансбезпекою" оприлюднили електронний Перелік автостанцій, до якого вже внесено понад 300 об’єктів і триває подальша робота над його наповненням. Це допоможе впорядкувати діяльність автостанцій та буде необхідним під час відкриття нових автобусних маршрутів.

Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку громад та територій України.

Для чого потрібен реєстр

Реєстрація автостанцій у Переліку стала обов’язковою після ухвалення урядом 10 вересня 2024 року змін до Постанови №176. Тепер включення до цього списку є необхідною умовою для надання послуг перевізникам і пасажирам.

Автостанції, які не увійшли до переліку, не зможуть бути частиною автобусних маршрутів, що подаються на конкурси з перевезення пасажирів. Водночас, дозволи, видані до моменту запуску реєстру, залишаються чинними.

Реєстр створено за заявницьким принципом, а подача документів здійснюється онлайн. Для цього власникам автостанцій необхідно:

мати електронний підпис;

заповнити онлайн-заявку, вказавши адресу, розташування, кількість платформ, місця для стоянки, години роботи, наявність залів очікування та вбиралень;

внести реєстраційний номер об’єкта з Державного реєстру прав на нерухомість.

Такий формат мінімізує бюрократію та спрощує процес реєстрації.

У відомстві наголошують, що найближчим часом профайли автостанцій у реєстрі будуть доповнені фотографіями, посиланнями на офіційні вебсайти та онлайн-сервіси та контактними номерами для отримання довідкової інформації.

Це зробить Перелік зручним не лише для перевізників, а й для пасажирів.

Нагадаємо, наповнення єдиного реєстру автостанцій розпочалося ще 19 листопада.

Третина автобусних маршрутів в Україні не обслуговується

Раніше заступник міністра розвитку громад Сергій Деркач розповідав, що на сьогодні в Україні відкрито майже 4000 внутрішніх автобусних маршрутів, але з них третина не обслуговується.

За його словами, з початком повномасштабного вторгнення ситуація на ринку внутрішніх перевезень зазнала значних змін, тому потребує актуалізації.

"Ми плануємо переглянути всі зареєстровані внутрішні маршрути. Їх сьогодні майже 4000, з яких третина взагалі не обслуговується. Можливо, й більше, але ми про це не знаємо", - наголосив Деркач.