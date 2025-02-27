В Украине заработала автоматическая проверка уплаты штрафов при пересечении границы

В Украине заработала автоматизированная система проверки уплаты штрафов, наложенных "Укртрансбезопасностью" на иностранных коммерческих перевозчиков, нарушивших правила при пересечении границы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Речь идет о механизме, позволяющем таможенной службе выявлять неуплаченные штрафы иностранными перевозчиками при выезде их автомобилей из Украины. Для того чтобы уехать, иностранные перевозчики должны погасить эти штрафы.

Такие же механизмы работают на территориях соседних с Украиной государств в отношении иностранных перевозчиков, в том числе украинских.

В министерстве сообщают, что нововведение полноценно работает уже неделю – начиная с 20 февраля. За это время иностранными перевозчиками было уплачено штрафов почти на 6,9 миллионов гривен. Речь идет о 755 штрафах. Этот перечень включает штрафы, составленные в 2024 году.

В прошлом году иностранным перевозчикам было выписано 3237 штрафов на общую сумму 21,6 миллиона гривен за различные нарушения. Однако фактически уплачено было лишь половину из них – 11,7 миллиона гривен.

Добавим, что в Украине началась модернизация системы автоматической фиксации габаритно-весового контроля транспортных средств. Благодаря новейшим технологиям, процесс станет полностью автоматизированным, минимизируя влияние человеческого фактора и делая систему прозрачной. Теперь "Укртрансбезопасность" сможет автоматически регистрировать нарушения и обмениваться данными с такими системами, как id.gov.ua, Государственная казначейская служба и "Укрпочта".

Напомним, в городском приложении "Киев Цифровой" появились автоматические уведомления о просроченных штрафах и открытых производствах. Инспекция по парковке Департамента территориального контроля города Киева уже начала направлять документы о принудительном исполнении неуплаченных постановлений со штрафами, вынесенными инспекторами, в органы исполнительной службы в электронном виде.