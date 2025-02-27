В Україні запрацювала автоматична перевірка сплати штрафів під час перетину кордону

В Україні запроваджено автоматизовану систему перевірки сплати штрафів, накладених “Укртрансбезпекою” на іноземних комерційних перевізників, які порушили правила при перетині кордону.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство розвитку громад та територій України.

Йдеться про механізм, що дозволяє митній службі виявляти несплачені штрафи іноземними перевізниками при виїзді їхніх автомобілів з України. Для того, щоб виїхати, іноземні перевізники повинні погасити ці штрафи.

Такі ж механізми працюють на територіях сусідніх з Україною держав щодо іноземних перевізників, зокрема українських.

В міністерстві повідомляють, що нововведення повноцінно працює вже тиждень – починаючи з 20 лютого. За цей час іноземними перевізниками було сплачено штрафів на майже 6,9 мільйонів гривень. Мова про 755 штрафів. Цей перелік включає штрафи складені у 2024 році.

Загалом, минулого року іноземним перевізникам було виписано 3237 штрафів на загальну суму 21,6 мільйона гривень за різні порушення. Проте, фактично сплачено було лише половину з них – 11,7 мільйона гривень.

Додамо, що в Україні розпочалася модернізація системи автоматичної фіксації габаритно-вагового контролю транспортних засобів. Завдяки новітнім технологіям процес стане повністю автоматизованим, мінімізуючи вплив людського фактора та роблячи систему прозорою. Відтепер "Укртрансбезпека" зможе автоматично реєструвати порушення та обмінюватися даними з такими системами, як id.gov.ua, Державна казначейська служба та "Укрпошта".

Нагадаємо, у міському застосунку “Київ Цифровий” з’явилися автоматичні сповіщення про прострочені штрафи та відкриті провадження. Інспекція з паркування Департаменту територіального контролю міста Києва вже почала направляти документи щодо примусового виконання несплачених постанов зі штрафами, винесених інспекторами, до органів виконавчої служби в електронному вигляді.