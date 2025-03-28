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В Украину ввезли 6 тысяч электромобилей за месяц
По данным Госстата, в январе 2025 года в Украину было импортировано 6013 легковых электромобилей (BEV). Это на 12% больше, чем годом ранее.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что из этого количества новыми были 1403 автомобиля. (-14%), а 4610 – б/у (+23%).
Львиная доля новых электромобилей (97%) была завезена в Китай.
Лидером по поставкам подержанных электромобилей были США (44%).
В Украине растут продажи электромобилей
В феврале украинский автопарк пополнили 4488 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) По отношению к февралю прошлого года спрос на электромобили вырос на 14%.
Крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.
Среди новых электромобилей лидером в большинстве регионов стал BYD Song Plus EV, кроме Днепропетровской, где самым популярным оказался Volkswagen ID.Unyx.
В сегменте подержанных авто преимущества распределились следующим образом:
- Львовщина и Киев выбирали T esla Model Y;
- Киевская область и Днепропетровщина предпочитали T esla Model 3;
- В Одесской области больше всего регистрировали N issan Leaf.