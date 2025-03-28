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В Україну завезли 6 тисяч електромобілів за місяць
За даними Держстату, у січні 2025 року в Україну було імпортовано 6013 легкових електромобілів (BEV). Це на 12% більше, ніж роком раніше.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що з цієї кількості новими були 1403 авто. (-14%), а 4610 – вживані (+23%).
Левову частку нових електромобілів (97%) було завезено Китаю.
Натомість лідером з поставок вживаних електромобілів були США (44%).
В Україні зростають продажі електромобілів
У лютому український автопарк поповнили 4488 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно лютого минулого року попит на електромобілі зріс на 14%.
Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.
Серед нових електромобілів лідером у більшості регіонів став BYD Song Plus EV, окрім Дніпропетровщини, де найпопулярнішим виявився Volkswagen ID.Unyx.
У сегменті вживаних авто переваги розподілилися так:
- Львівщина та Київ обирали Tesla Model Y;
- Київська область і Дніпропетровщина надавали перевагу Tesla Model 3;
- В Одеській області найбільше реєстрували Nissan Leaf.