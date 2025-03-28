В Україну завезли 6 тисяч електромобілів за місяць

За даними Держстату, у січні 2025 року в Україну було імпортовано 6013 легкових електромобілів (BEV). Це на 12% більше, ніж роком раніше.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що з цієї кількості новими були 1403 авто. (-14%), а 4610 – вживані (+23%).

Левову частку нових електромобілів (97%) було завезено Китаю.

Натомість лідером з поставок вживаних електромобілів були США (44%).

В Україні зростають продажі електромобілів

У лютому український автопарк поповнили 4488 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно лютого минулого року попит на електромобілі зріс на 14%.

Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Серед нових електромобілів лідером у більшості регіонів став BYD Song Plus EV, окрім Дніпропетровщини, де найпопулярнішим виявився Volkswagen ID.Unyx.

У сегменті вживаних авто переваги розподілилися так: