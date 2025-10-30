В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о малых модульных реакторах: что он предусматривает

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внедрении малых модульных реакторов в Украине, призванный создать условия для инвестиций и технологического партнерства в сфере новой ядерной энергетики.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на законопроект №14164 .

Документ создает правовые условия для развития малой ядерной энергетики в Украине.

Что предлагается

Согласно пояснительной записке к законопроекту, его целью является обеспечение энергетической безопасности и ускоренный ввод мощностей с возможностью комбинированного производства электро- и тепловой энергии.

Речь идет о внедрении безопасных и мобильных реакторов мощностью до 300 МВт, которые могут снабжать энергией города, промышленные объекты и критическую инфраструктуру.

Кроме того, документ призван создать условия для инвестиций и технологического партнёрства в сфере новой ядерной энергетики.

Законопроект определяет понятие «малый модульный реактор» с пассивными системами безопасности. Также документ предлагает разрешить частную собственность на топливо и строительство частных установок, упростить разрешительные процедуры и разрешить перепрофилирование ТЭС/ТЭЦ под площадки для ММР.

Согласно презентации, которую представили во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, стоимость строительства малых модульных реакторов составит 6000-12 000 долларов США за 1 кВт, а переоборудование ТЭС обойдется в 2000-3000 долларов за 1 кВт.

Что такое малые модульные реакторы

Малые модульные реакторы (ММР) – это ядерный реактор малой мощности, который изготовляют в виде модулей, а затем доставляют на место эксплуатации уже частично или полностью собранными. Обычно электрическая мощность энергоблока составляет 300-470 МВт - это примерно в три раза меньше, чем производят традиционные энергоблоки АЭС.

В ноябре 2024 года Украина и США объявили о запуске трех новых проектов в области малых модульных реакторов.

Отмечается, что партнерство будет реализовываться в рамках программы FIRST (Foundation Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology - Базовая инфраструктура для ответственного использования технологии малых модульных реакторов).

Технология ММР имеет существенные преимущества перед традиционными АЭС благодаря модульному производству, легкой транспортировке, повышенному уровню безопасности и меньшим начальным инвестициям.

В ноябре 2023 года в рамках Климатической конференции ООН Украина и США заявили о начале пилотного проекта по строительству на территории Украины малого модульного реактора

Также в апреле между НАЭК "Энергоатом" и американской компанией Holtec International было подписано стратегическое соглашение, согласно которому в Украине будут производить компоненты малых модульных.

Украина совместно с Государственным департаментом США уже реализует в рамках Программы FIRST два проекта по внедрению ММР .

Так, первый проект - " Феникс " - направлен на внедрение ММР на электростанциях, работающих на угольном топливе. А второй проект - " Гефест " - предполагает привлечение малых модульных реакторов для модернизации сталелитейной промышленности.