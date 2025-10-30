У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про малі модульні реактори: що він передбачає

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про впровадження малих модульних реакторів в Україні, який покликаний створити умови для інвестицій і технологічного партнерства у сфері нової ядерної енергетики.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на законопроєкт №14164.

Зазначається, що документ створює правові умови для розвитку малої ядерної енергетики в Україні.

Що пропонується

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, його метою є забезпечення енергетичної безпеки та прискорене введення потужностей із можливістю комбінованого виробництва електро- та теплової енергії.

Йдеться про впровадження безпечних і мобільних реакторів потужністю до 300 МВт, які можуть забезпечувати енергією міста, промислові об’єкти та критичну інфраструктуру.

Крім того, документ покликаний створити умови для інвестицій і технологічного партнерства у сфері нової ядерної енергетики.

Законопроєкт визначає поняття «малий модульний реактор» із пасивними системами безпеки. Також документом пропонується дозволити приватну власність на паливо та будівництво приватних установок, спростити дозвільні процедури й дозволити перепрофілювання ТЕС/ТЕЦ під майданчики для ММР.

Згідно з презентацією, яку представили під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, вартість будівництва малих модульних реакторів сягатиме 6000-12 000 доларів США за 1 кВт, а переобладнання ТЕС коштуватиме — 2000-3000 доларів за 1 кВт.

Що таке малі модульні реактори

Малі модульні реактори (ММР) - це ядерний реактор малої потужності, який виготовляють у вигляді модулів, а потім доставляють на місце експлуатації вже частково або повністю зібраними. Зазвичай електрична потужність енергоблока становить 300-470 МВт — це приблизно утричі менше, ніж виробляють традиційні енергоблоки АЕС.

У листопаді 2024 року Україна і США оголосили про запуск трьох нових проєктів у сфері малих модульних реакторів.

Зазначається, що партнерство реалізовуватиметься в рамках програми FIRST (Foundational Infrastructure for the Responsible Use of Small Modular Reactor Technology - Базова інфраструктура для відповідального використання технології малих модульних реакторів).

Технологія ММР має суттєві переваги перед традиційними АЕС завдяки модульному виробництву, легкому транспортуванню, підвищеному рівню безпеки та меншим початковим інвестиціям.

У листопаді 2023 року в рамках Кліматичної конференції ООН Україна та США заявили про започаткування пілотного проєкту з будівництва на території України малого модульного реактора.

Також у квітні між НАЕК "Енергоатом" та американською компанією Holtec International було підписано стратегічну угоду, відповідно до якої в Україні вироблятимуть компоненти малих модульних.

Україна спільно з Державним департаментом США вже реалізує в межах Програми FIRST два проєкти з впровадження ММР.

Так, перший проєкт — "Фенікс" — спрямований на впровадження ММР на електростанціях, які працюють на вугільному паливі. А другий проєкт — "Гефест" — передбачає залучення малих модульних реакторів для модернізації сталеливарної промисловості.