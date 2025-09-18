В Ягодном на Черниговщине стартовали работы по созданию мемориального комплекса

В селе Ягодное в Черниговской области начали работы по созданию мемориального комплекса на базе местной школы, которая стала символом трагедии во время российской агрессии.

В марте 2022 года оккупанты почти месяц удерживали в подвале школы 370 жителей, среди которых было 70 детей. Люди находились в бесчеловечных условиях без света, воды и воздуха, что сделало Ягодное символом военных преступлений против гражданского населения.

В 2023 году село вошло в пилотный проект комплексного восстановления населенных пунктов, пострадавших от войны. Кроме восстановления жилья и инфраструктуры важной составляющей стало сохранение национальной памяти. Местные жители решили создать мемориал на базе школы, чтобы почтить тех, кто пережил трагедию.

Победителем архитектурного конкурса по проекту мемориала стало бюро Derbin Arch. По их проекту, здание школы сохранит свою форму и гармонично впишется в природное окружение. Архитекторы создали визуальный образ куба из кортеновой стали, сквозь который "сочится" вода - символ слез и страданий жителей Ягодного.

Подрядная организация уже начала первые работы, в частности, расчистку территории для возведения укрытия для посетителей.

Проект предусматривает:

демонтажные работы;

ремонт существующего 3-этажного здания для размещения мемориального комплекса;

строительство нового сооружения гражданской защиты;

устройство тротуаров из плитки и установка бортовых камней;

установка малых архитектурных форм и переносных изделий;

обустройство тактильной плитки.

Мемориал в Ягодном станет не только местом памяти жертв войны, но и важным объектом для воспитания национального сознания и исторической памяти следующих поколений.

Что произошло в Ягодном

3 марта 2022 года село, расположенное на пути русской армии, было оккупировано. Утром того дня оккупанты заставили всех жителей села покинуть свои дома и спуститься в подвал местной школы. Здание ягоднянской ОШ стало штабом войск оккупанта, а его подвал - концлагерем, в котором оказались 368 человек.

За 27 дней заключения от нехватки кислорода, лекарств и ухода в подвале площадью 197 квадратных метров умерли по меньшей мере 10 человек, а еще по меньшей мере семеро были казнены (хотя в Офисе президента заявляли об 11 и 10 жертвах соответственно).

Украинское следствие установило личности 15 российских военных (речь идет о выходцев из Республики Тива ), удерживавших жителей Ягодного.

Сообщалось также, что в результате боевых действий все 173 домохозяйства в Ягодном получили повреждения, 16 из них были разрушены. Кроме того, были уничтожены объекты коммунальной собственности – дом культуры и фельдшерский пункт.

Добавим, что Ягодное расположено в 12 км к югу от Чернигова и в 140 километрах севернее Киева возле авторазвязки, где от трассы Киев - Чернигов ответвляется объездная дорога вокруг областного центра. Ягоднянская общеобразовательная школа была построена в 1955 году и выполняла роль образовательного учреждения до 23 февраля 2023 года.