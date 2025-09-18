У Ягідному на Чернігівщині стартували роботи зі створення меморіального комплексу

У селі Ягідне на Чернігівщині розпочали роботи зі створення меморіального комплексу на базі місцевої школи, яка стала символом трагедії під час російської агресії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Агентство відновлення.

У березні 2022 року окупанти майже місяць утримували у підвалі школи 370 мешканців, серед яких було 70 дітей. Люди перебували в нелюдських умовах без світла, води та повітря, що зробило Ягідне символом воєнних злочинів проти цивільного населення.

У 2023 році село увійшло до пілотного проєкту комплексної відбудови населених пунктів, постраждалих від війни. Окрім відновлення житла та інфраструктури, важливою складовою стало збереження національної пам’яті. Місцеві жителі вирішили створити меморіал на базі школи, аби вшанувати тих, хто пережив трагедію.

Переможцем архітектурного конкурсу на проєкт меморіалу стало бюро Derbin Arch. За їхнім проєктом, будівля школи збереже свою форму і гармонійно впишеться у природне оточення. Архітектори створили візуальний образ куба з кортенової сталі, крізь який “сочиться” вода — символ сліз і страждань мешканців Ягідного.

Підрядна організація вже розпочала перші роботи, зокрема розчищення території для зведення укриття для відвідувачів.

Проєкт передбачає:

демонтажні роботи;

ремонт існуючої 3-поверхової будівлі для розміщення меморіального комплексу;

будівництво нової споруди цивільного захисту;

влаштування тротуарів із плитки та встановлення бортових каменів;

встановлення малих архітектурних форм та переносних виробів;

облаштування тактильної плитки.

Меморіал у Ягідному стане не лише місцем пам’яті про жертви війни, а й важливим об’єктом для виховання національної свідомості та історичної пам’яті наступних поколінь.

Що сталося у Ягідному

3 березня 2022 року село, що було розташоване на шляху російської армії, було окуповане. Вранці того дня окупанти змусили всіх мешканців села покинути свої домівки та спуститися у підвал місцевої школи. Будівля ягіднянської ЗОШ стала штабом військ окупанта, а її підвал - концтабором, в якому опинилися 368 людей.

За 27 днів ув’язнення від нестачі кисню, ліків і догляду в підвалі площею 197 квадратних метри померли щонайменше 10 людей, а ще принаймні семеро були страчені (хоча в Офісі президента заявляли про 11 та 10 жертв відповідно).

Українське слідство встановило особи 15 російських військових (йдеться про вихідців з Республіки Тива), що утримували мешканців Ягідного.

Повідомлялося також, що в результаті бойових дій всі 173 домогосподарства в Ягідному зазнали пошкоджень, 16 з них були зруйновані. Крім того, було знищено об’єкти комунальної власності – будинок культури та фельдшерський пункт.

Додамо, що Ягідне розташоване в 12 км на південь від Чернігова та в 140 кілометрах на північ від Києва біля авторозв'язки, де від траси Київ - Чернігів відгалужується об'їзна дорога навколо обласного центру. Ягіднянська загальноосвітня школа була побудована в 1955 році і виконувала роль освітнього закладу до 23 лютого 2023 року.