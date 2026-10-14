В яйцах известного производителя из Украины нашли сальмонеллу: что делает Госпродпотребслужба

Государственная служба по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выясняет все обстоятельства выявления сальмонеллы в партии куриных яиц из Украины, поставленных в Великобританию.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

8 октября 2026 года ведомство получило через Международную сеть органов по безопасности пищевых продуктов INFOSAN сообщение от Агентства по пищевым стандартам (FSA) Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о обнаружении Salmonella Enteritidis в образце куриных яиц, экспортируемых из Украины.

По информации, изложенной в сообщении, речь идет об одной партии яиц производства ООО «Ясенсвит».

9 октября Госпродслужба приняла решение о проведении внепланового мероприятия государственного контроля. Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области проводит инспектирование на предприятии с отбором образцов продукции на проведение лабораторного исследования.

Расследование продолжается.

"По имеющейся в настоящее время информации, оснований для беспокойства относительно внутреннего рынка Украины нет", - подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

Напомним, в 2025 году Украина существенно нарастила экспорт куриных яиц - объемы поставок выросли на 77% и достигли 137,5 тыс. тонн, несмотря на незначительное сокращение общего производства.

Великобритания нашла опасную бактерию в яйцах известного производителя из Украины.

В куриных яйцах украинской компании-производителя "Ясенсвит", поставленных в Великобританию, обнаружили сальмонеллу, сообщил британский госорган по контролю качества пищевых продуктов в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии Food Standards Agency (FSA).

"Яйца в скорлупе, происходящие от компании "Ясенсвит" (Украина), следует изъять из продажи и не употреблять. В некоторых яйцах, поставленных этим предприятием, обнаружена сальмонелла. Не исключено, что другие яйца с этого предприятия также могут быть поражены. Все яйца следует изъять с рынка и отзываться у потребителей".

FSA советует торговым сетям не направлять такие яйца на дальнейшую переработку, изъять их из обращения и утилизировать безопасным способом. В случае осуществления розничных продаж поставщиками, яйца следует отозвать, то есть вернуть товар от потребителей. Так же выбросить продукт рекомендуют и самим потребителям.

"Симптомы, вызванные сальмонеллой, обычно включают повышение температуры, диарею и спазмы в животе. При наличии этих симптомов следует воздержаться от посещения работы, учебного заведения или детского сада до тех пор, пока симптомы не исчезнут по меньшей мере на 48 часов, чтобы предотвратить распространение инфекции среди других людей", - говорится.

Ранее в партии замороженной курятины, импортированной из Украины в Азербайджан, обнаружили сальмонеллу.