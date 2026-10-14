В яйцях відомого виробника з України знайшли сальмонелу: що робить Держпродспоживслужба

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з’ясовує всі обставини виявлення сальмонели у партії курячих яєць з України, поставлених у Велику Британію.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Держпродспоживслужби.

8 жовтня 2026 року відомство отримала через Міжнародну мережу органів з безпечності харчових продуктів INFOSAN повідомлення від Агентства з харчових стандартів (FSA) Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про виявлення Salmonella Enteritidis у зразку курячих яєць, експортованих з України.

За інформацією, викладеною в повідомленні, йдеться про одну партію яєць виробництва ТОВ «Ясенсвіт».

9 жовтня Держпродспоживслужба ухвалила рішення про проведення позапланового заходу державного контролю. Наразі Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області проводить інспектування на підприємстві з відбором зразків продукції на проведення лабораторного дослідження.

Розслідування триває.

"За наявною на цей час інформацією, підстав для занепокоєння щодо внутрішнього ринку України немає", - підкреслили в Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, у 2025 році Україна суттєво наростила експорт курячих яєць - обсяги поставок зросли на 77% і досягли 137,5 тис. тонн, попри незначне скорочення загального виробництва.

Британія знайшла небезпечну бактерію в яйцях відомого виробника з України

В курячих яйцях української компанії-виробника "Ясенсвіт", поставлених в Велику Британію, виявили сальмонелу, повідомив британський держорган з контролю якості харчових продуктів у Англії, Уельсі та Північній Ірландії Food Standards Agency (FSA).

"Яйця в шкаралупі, що походять від компанії "Ясенсвіт" (Україна) слід вилучити з продажу та не вживати. В деяких яйцях, поставлених цим підприємством, виявлено сальмонелу. Не виключено, що інші яйця з цього підприємства також можуть бути уражені. Усі яйця слід вилучити з ринку та відкликати у споживачів", – ідеться в повідомленні.

FSA радить торговельним мережам не направляти такі яйця на подальшу переробку, вилучити їх з обігу та утилізувати у безпечний спосіб. У разі здійснення роздрібного продажу постачальниками, яйця слід відкликати, тобто повернути товар від споживачів. Так само викинути продукт радять і самим споживачам.

"Симптоми, спричинені сальмонелою, зазвичай включають підвищення температури, діарею та спазми в животі. За наявності цих симптомів слід утриматися від відвідування роботи, навчального закладу чи дитячого садка доти, доки симптоми не зникнуть щонайменше на 48 годин, щоб запобігти поширенню інфекції серед інших людей", – йдеться в повідомленні.

Раніше у партії замороженої курятини, імпортованої з України до Азербайджану, виявили сальмонелу.