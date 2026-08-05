Varus покупает сеть "Коло": сколько магазинов будет у компании после сделки

Сеть супермаркетов Varus приобрела украинскую сеть магазинов возле дома "Коло". После завершения интеграции объединенная компания будет иметь 374 торговых точки и более 9 тысяч работников. Стороны планируют объединить логистику, покупки, программы лояльности и цифровые сервисы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

После завершения объединения сеть Varus будет насчитывать 374 магазина, а количество сотрудников компании превысит 9 тысяч человек. Стоимость сделки стороны не разглашают.

Сеть "Коло" работает в Украине с 2017 года и имеет 254 магазина в Киеве, Киевской и Одесской областях. По данным компании, ее магазины ежедневно обслуживают более 70 тысяч покупателей, а годовой товарооборот сети составляет около 4 млрд грн.

В Varus планируется постепенно интегрировать логистические процессы, закупки, программы лояльности и цифровые сервисы обеих сетей. Сейчас магазины "Коло" продолжают работать в обычном режиме, а изменения будут внедряться поэтапно.

Varus работает на украинском рынке с 2003 года. Покупка "Коло" позволит компании усилить присутствие в сегменте магазинов возле дома и расширить свою торговую сеть.

Ранее АМКУ предоставил разрешение ООО "Омега", оператору сети Varus, на получение контроля над ООО "Аритейл", развивающим сеть минимаркетов "Коло".

Что известно о сети "Коло"

Первый магазин "Коло" открылся в мае 2017 года. За это время сеть выросла более чем в 250 магазинах, работающих в Киеве, Киевской области и Одессе.

Согласно данным YouControl, по итогам 2025 года доход компании вырос на 23% и составил почти 3,3 миллиарда гривен (+23%).

О Varus

Varus – национальная сеть супермаркетов, которую представляет компания "Омега". Первый магазин открылся в 2003 году в Днепре. В настоящее время сеть насчитывает 115 супермаркетов в разных городах Украины и DarkStore в Киеве.

Сеть продуктовых магазинов Varus в 2025 году увеличила свой товарооборот до 28,8 млрд грн, что на 19,5% больше, чем в 2024 году.

Напомним, сеть супермаркетов "Арсен", принадлежавшая компании "Евротек", официально подтвердила закрытие всех магазинов в Украине и заявила о выходе из розничного бизнеса. Компания также приостанавливает работу сетей "Фреш", "Союз" и "Квартал", объясняя решение желанием сосредоточиться на девелоперских и социальных проектах.

По предварительной информации, часть локаций займет уже сеть "Сільпо", которая уже получила разрешение на покупку Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).