Varus купує мережу "Коло": скільки магазинів матиме компанія після угоди

Мережа супермаркетів Varus придбала українську мережу магазинів біля дому “Коло”. Після завершення інтеграції об’єднана компанія матиме 374 торгові точки та понад 9 тисяч працівників. Сторони планують об’єднати логістику, закупівлі, програми лояльності та цифрові сервіси.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Після завершення об’єднання мережа Varus налічуватиме 374 магазини, а кількість працівників компанії перевищить 9 тисяч осіб. Вартість угоди сторони не розголошують.

Мережа "Коло" працює в Україні з 2017 року та має 254 магазини у Києві, Київській та Одеській областях. За даними компанії, її магазини щодня обслуговують понад 70 тисяч покупців, а річний товарообіг мережі становить майже 4 млрд грн.

У Varus планують поступово інтегрувати логістичні процеси, закупівлі, програми лояльності та цифрові сервіси обох мереж. Наразі магазини "Коло" продовжують працювати у звичному режимі, а зміни впроваджуватимуть поетапно.

Varus працює на українському ринку з 2003 року. Придбання "Коло" дозволить компанії посилити присутність у сегменті магазинів біля дому та розширити свою торговельну мережу.

Раніше АМКУ надав дозвіл ТОВ "Омега", оператору мережі Varus, на набуття контролю над ТОВ "Арітейл", яке розвиває мережу мінімаркетів "Коло".

Що відомо про мережу "Коло"

Перший магазин "Коло" відкрився у травні 2017 року. За цей час мережа виросла до понад 250 магазинів, які працюють у Києві, Київській області та Одесі.

Згідно з даними YouControl, за підсумками 2025 року дохід компанії зріс на 23% і склав майже 3,3 мільярди гривень (+23%).

Про Varus

Varus — національна мережа супермаркетів, яку представляє компанія "Омега". Перший магазин відкрився у 2003 році у Дніпрі. Наразі мережа налічує 115 супермаркетів у різних містах України та DarkStore у Києві.

Мережа продуктових магазинів Varus у 2025 році збільшила свій товарообіг до 28,8 млрд грн, що на 19,5% більше, ніж у 2024 році.

Нагадаємо, мережа супермаркетів "Арсен", яка належала компанії "Євротек", офіційно підтвердила закриття всіх магазинів в Україні та заявила про вихід із роздрібного бізнесу. Компанія також припиняє роботу мереж "Фреш", "Союз" і "Квартал", пояснюючи рішення бажанням зосередитися на девелоперських і соціальних проєктах.

За попередньою інформацією, частину локацій займе мережа "Сільпо", яка вже отримала дозвіл на купівлю від Антимонопольного комітету України (АМКУ).