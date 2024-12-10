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"Велта" получит от США кредит на $60 миллионов на строительство там титанового завода
Экспортно-импортный банк США (EXIM) намерен одолжить 60 миллионов долларов со сроком погашения 20 лет компании Velta Holding US Inc., которая является материнской для украинского предприятия "Велта".
Как говорится в сообщении компании, она получила от банка соответствующее письмо о намерениях. Средства будут направлены на строительство в США производственного комплекса по изготовлению титанового порошка и сплавов годовой мощностью 1000 тонн. Впрочем, это будет лишь часть финансирования проекта.
Отмечается, что данный комплекс отвечает критериям финансирования по программе EXIM "Китай и трансформационный экспорт" (CTEP), направленной на усиление роли США в ключевых отраслях промышленности.
Целью этой инициативы является кредитование американских компаний для противостояния глобальному влиянию Китая и обеспечение лидерства США в критических секторах, среди которых и производство титана. В настоящее время США более 90% своих потребностей в титане обеспечивают путем импорта.
"Зависимость от иностранных источников титана ставит под угрозу интересы США и Европы, особенно учитывая, что Китай и Россия контролируют 75% мирового рынка титана. Украинские технологии компании "Велта" преследуют цель изменить мировой ландшафт титанового рынка", — заявил гендиректор Velta Holding Андрей Бродский.
"Велта" передумала строить завод в Украине
Напомним, что перед началом полномасштабной войны "Велта" начинала строить пилотный завод по изготовлению титановых изделий по собственной технологии, получив в аренду помещение в Новомосковске Днепропетровской области.
Кроме того, компания взяла в долгосрочную аренду территорию бывшей шахты рядом с ее обогатительным комбинатом в Новомиргороде Кировоградской области и начала проектирование крупного предприятия.
Однако в начале войны, как рассказывал Бродский, из-за опасений оккупации было принято решение создавать первое предприятие по переработке титанового сырья уже за границей.
По словам предпринимателя, "Велта" имела наработки по строительству предприятия в ОАЭ, однако в итоге выбор пал на США как страну-лидера в производстве современного высокотехнологичного оружия, которое, в частности, нуждается и в титане.
Впрочем, напомним и о конфликте "Велты" с украинскими правоохранительными органами в 2022 году: тогда Бродский обвинил власть в намерении лишить компанию активов в интересах военно-промышленного комплекса России.