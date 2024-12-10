"Велта" отримає від США кредит на $60 мільйонів на будівництво там титанового заводу

Експортно-імпортний банк США (EXIM) має намір позичити 60 мільйонів доларів з терміном погашення 20 років команії Velta Holding U.S. Inc., яка є материнською для українського підприємства "Велта".

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Як ідеться у повідомленні компанії, вона отримала від банку відповідний лист про наміри. Кошти буде спрямовано на будівництво в США виробничого комплексу з виготовлення титанового порошку та сплавів річною потужністю 1000 тонн. Однак це буде лише частина фінансування проєкту.

Зазначається, що цей комплекс відповідає критеріям фінансування за програмою EXIM "Китай та трансформаційний експорт" (CTEP), спрямованою на посилення ролі США у ключових галузях промисловості.

Метою цієї ініціативи є кредитування американських компаній задля протистояння глобальному впливу Китаю та забезпечення лідерства США у критичних секторах, серед яких і виробництво титану. Наразі ж США понад 90% своїх потреб у титані забезпечують шляхом імпорту.

"Залежність від іноземних джерел титану ставить під загрозу інтереси США та Європи, особливо з огляду на те, що Китай і Росія контролюють 75% світового ринку титану. Українські технології компанії "Велта" мають на меті змінити світовий ландшафт титанового ринку", — заявив гендиректор Velta Holding Андрій Бродський.

"Велта" передумала будувати завод в Україні

Нагадаємо, що перед початком повномасштабної війни "Велта" починала будувати пілотний завод з виготовлення титанових виробів за власною технологією, отримавши в оренду приміщення у Новомосковську Дніпропетровської області.

Крім того, компанія взяла в довгострокову оренду територію колишньої шахти поруч з її збагачувальним комбінатом у Новомиргороді Кировоградської області та почала проектування великого підприємства.

Однак на початку війни, як розповідав Бродський, через побоювання окупації було ухвалено рішення створювати перше підприємство з переробки титанової сировини вже за кордоном України.

За словами підприємця, "Велта" мала напрацювання з будівництва підприємства в ОАЕ, однак зрештою вибір пав на США як країну-лідера у вировбництві сучасної високотехнологічній зброї, яке, зокрема, потребує й титану.

Втім, нагадаємо і про конфлікт "Велти" з українськими правоохоронними органами в 2022 році: тоді Бродський звинуватив владу в намірі позбавити компанію активів нібито в інтересах військово-промислового комплексу Росії.