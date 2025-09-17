Верховный суд окончательно отклонил жалобу "Ковальской" по делу о цементных заводах

Верховный суд оставил в силе решение Антимонопольного комитета Украины о разрешении ирландской компании CRH приобрести два украинских цементных завода за €100 млн. Кассационная жалоба промышленно-строительной группы "Ковальская", которая обжаловала соглашение, отклонена, поэтому компания окончательно проиграла судебную борьбу.

Об этом сообщает Delo.u со ссылкой на решение в судебном реестре.

Суд поставил точку в споре

В решении отмечено, что кассационная жалоба ООО "Промышленно-строительная группа Ковальская", которой компания пыталась обжаловать сделку, оставлена без удовлетворения.

Как известно, осенью 2024 года один из ведущих мировых производителей строительных материалов – CRH после получения разрешения Антимонопольного комитета Украины завершил соглашение по приобретению у компании Buzzi украинских активов группы "Дикергофф" стоимостью EUR 100 млн.

В эти активы вошли два цементных завода: "Волынь-цемент" в Здолбунове на Ровенщине и "Юг-цемент" в поселке Ольшанское Николаевской области.

Одним из условий сделки было привлечение независимого инвестора на долю 25–28% в уставном капитале. Уже летом 2025 стало известно, что ирландская компания Divinereach Ltd, подконтрольная семье О'Райли — владельцам дистрибьюторов Hyundai Ireland, — приобрела 25% акций Dyckerhoff в CRH.

Строительная корпорация "Ковальськая", которая является крупнейшим производителем бетона в Украине, дважды пыталась обжаловать это соглашение в судах. Сначала компания требовала признать ее третьей стороной по делу против АМКУ по защите собственных экономических интересов, однако суд отказал в удовлетворении этого иска.

В октябре 2024 года "Ковальская" предприняла вторую попытку обжаловать соглашение, требуя отмены разрешения АМКУ на приобретение цементных заводов. Хозяйственный суд Киева тогда принял сторону компании и удовлетворил ее иск. В то же время, Антимонопольный комитет обжаловал это решение, и уже в июне 2025 года апелляционный суд поддержал позицию АМКУ, признав условия, установленные для сохранения конкуренции на рынке цемента, достаточными.

О компаниях

CRH — один из самых больших в мире производителей строительных материалов. Компания насчитывает 80 тысяч работников в 28 странах. Входит в Fortune Global 500, акции компании котируются на Нью-Йоркской (NYSE) и Лондонской (LSE) фондовых биржах.

В Украине CRH работает с 1999 года. Во время полномасштабного вторжения CRH инвестировала в Украину 180 млн евро, включая строительство цементного терминала в Киевской области стоимостью 34 млн евро.

Промышленно-строительная группа "Ковальская" — один из самых вертикально интегрированных холдингов в Украине, сочетающий производство строительных материалов и девелопмент. Корни группы уходят в 1956 году, когда в Киеве действовал "Завод железобетонных изделий № 3", который впоследствии стал основой ПБГ "Ковальская".

"Ковальская" завершила около тридцати жилых проектов общей площадью более 700 тысяч кв. м. Кроме жилищного строительства, группа активно расширяет производство. В Киеве группа является крупнейшим производителем бетона с долей более 50% рынка региона.

В настоящее время группа объединяет 13 предприятий в четырех регионах, производящих бетон, железобетонные конструкции, строительные смеси (Siltek), тротуарную плитку (Avenue), газобетон и кровельные материалы.