Верховний суд остаточно відхилив скаргу "Ковальської" у справі про цементні заводи

Верховний суд залишив у силі рішення Антимонопольного комітету України щодо дозволу ірландській компанії CRH придбати два українські цементні заводи за €100 млн. Касаційну скаргу промислово-будівельної групи "Ковальська", яка оскаржувала угоду, відхилено, тож компанія остаточно програла судову боротьбу.

Про це повідомляє Delo.uа з посиланням на рішення у судовому реєстрі.

Суд поставив крапку у суперечці

У рішенні зазначено, що касаційну скаргу ТОВ "Промислово-будівельна група Ковальська", якою компанія намагалася оскаржити угоду, залишено без задоволення.

Як відомо, восени 2024 року один із провідних світових виробників будівельних матеріалів - CRH після отримання дозволу Антимонопольного комітету України завершив угоду з придбання у компанії Buzzi українських активів групи "Дікергофф" вартістю EUR 100 млн.

До цих активів увійшли два цементні заводи: "Волинь-цемент" у Здолбунові на Рівненщині та "Південь-цемент" у селищі Ольшанське Миколаївської області.

Однією з умов угоди було залучення незалежного інвестора на частку 25–28% у статутному капіталі. Вже влітку 2025 року стало відомо, що ірландська компанія Divinereach Ltd, підконтрольна родині О’Райлі — власникам дистриб’юторів Hyundai Ireland, — придбала 25% акцій Dyckerhoff у CRH.

Будівельна корпорація "Ковальська", яка є найбільшим виробником бетону в Україні, двічі намагалася оскаржити цю угоду в судах. Спершу компанія вимагала визнати її третьою стороною у справі проти АМКУ для захисту власних економічних інтересів, однак суд відмовив у задоволенні цього позову.

У жовтні 2024 року "Ковальська" зробила другу спробу оскаржити угоду, вимагаючи скасування дозволу АМКУ на придбання цементних заводів. Господарський суд Києва тоді став на бік компанії та задовольнив її позов. Водночас Антимонопольний комітет оскаржив це рішення, і вже в червні 2025 року апеляційний суд підтримав позицію АМКУ, визнавши умови, встановлені для збереження конкуренції на ринку цементу, достатніми.

"Ковальська" не зупинилася й подала касаційну скаргу.

Про компанії

CRH — один з найбільших у світі виробників будівельних матеріалів. Компанія налічує 80 000 працівників у 28 країнах. Входить у Fortune Global 500, акції компанії котируються на Нью-Йоркській (NYSE) та Лондонській (LSE) фондових біржах.

В Україні CRH працює з 1999-го року. Під час повномасштабного вторгнення CRH інвестувала в Україну 180 млн євро, включно з будівництвом цементного термінала на Київщині вартістю 34 млн євро.

Промислово‑будівельна група “Ковальська” — один із найбільших вертикально інтегрованих холдингів в Україні, що поєднує виробництво будівельних матеріалів та девелопмент. Коріння групи сягає 1956 року, коли в Києві діяв “Завод залізобетонних виробів № 3”, який згодом став основою ПБГ “Ковальська”.

“Ковальська” завершила близько тридцяти житлових проєктів загальною площею понад 700 тисяч кв. м. Окрім житлового будівництва, група активно розширює виробництво. У Києві група є найбільшим виробником бетону з часткою понад 50% ринку регіону.

Наразі група об’єднує 13 підприємств у чотирьох регіонах, які виробляють бетон, залізобетонні конструкції, будівельні суміші (Siltek), тротуарну плитку (Avenue), газобетон і дахові матеріали.