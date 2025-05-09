Верховный суд отменил выделение земли под строительство ТРЦ в Троещине

В истории с незаконным выделением земельного участка в Деснянском районе Киева под строительство ТРЦ поставил точку Верховный суд Украины.

Верховный Суд подтвердил решение Северного апелляционного хозяйственного суда, признавшего незаконным решение Киевсовета о предоставлении в аренду 2 га земли на пересечении ул. Теодора Драйзера и Электротехнической для строительства ТРЦ и расторг договор аренды, сообщила Киевская городская прокуратура.

Ранее в прошлом году прокуратура добилась отмены решения Киевсовета о передаче в аренду земельного участка площадью более 2 га в Деснянском районе столицы, где планировали построить торговый центр.

Заключение ВСУ подтвердило решение Северного апелляционного хозяйственного суда, который признал незаконным решение Киевсовета и расторг договор аренды.

"Площадь земельного участка, предоставленного в аренду, более чем в 20 раз превышает площадь недвижимого имущества, которое на нем расположено. В таком случае должны проводиться земельные торги, как это определено земельным законодательством", — объясняют в прокуратуре.

Участок земли стоимостью 89 млн грн был передан в аренду без земельных торгов, ссылаясь на право собственности арендатора на самочинно построенные помещения (1000 кв. м), хотя площадь участка в 20 раз больше.

В прокуратуре расценили этот случай как нарушение земельного законодательства, требующего торгов в таких случаях, обратились с иском в суд и добились отмены договора аренды, признания его незаконным и отмены решения Киевсовета.

В будущем земельные торги позволят Киеву получать рыночную арендную плату для нужд города, отмечают в прокуратуре.

Ранее Delo.ua писало о том, что в центре Киева была арестована элитная недвижимость подсанкционного олигарха.

Ранее сообщалось о том, что прокуратура требует расторгнуть договор аренды земли из-за незаконного паркинга в Киеве.