Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,07

EUR

46,89

--0,19

Наличный курс:

USD

41,50

41,43

EUR

47,15

46,95

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Верховный суд отменил выделение земли под строительство ТРЦ в Троещине

выделение земли под строительство ТРЦ
По данным прокуратуры, участок земли стоимостью 89 млн грн был незаконно передан в аренду без земельных торгов. Фото: скриншот из Google.maps

В истории с незаконным выделением земельного участка в Деснянском районе Киева под строительство ТРЦ поставил точку Верховный суд Украины.

Верховный Суд подтвердил решение Северного апелляционного хозяйственного суда, признавшего незаконным решение Киевсовета о предоставлении в аренду 2 га земли на пересечении ул. Теодора Драйзера и Электротехнической для строительства ТРЦ и   расторг договор аренды, сообщила Киевская городская прокуратура.

Ранее в прошлом году прокуратура добилась отмены решения Киевсовета о передаче в аренду земельного участка площадью более 2 га в Деснянском районе столицы, где планировали построить торговый центр.

Заключение ВСУ подтвердило решение Северного апелляционного хозяйственного суда, который признал незаконным решение Киевсовета и расторг договор аренды.

"Площадь земельного участка, предоставленного в аренду, более чем в 20 раз превышает площадь недвижимого имущества, которое на нем расположено. В таком случае должны проводиться земельные торги, как это определено земельным законодательством", — объясняют в прокуратуре.

Участок земли стоимостью 89 млн грн был передан в аренду без земельных торгов, ссылаясь на право собственности арендатора на самочинно построенные помещения (1000 кв. м), хотя площадь участка в 20 раз больше.

В прокуратуре расценили этот случай как нарушение земельного законодательства, требующего торгов в таких случаях, обратились с иском в суд и добились отмены договора аренды, признания его незаконным и отмены решения Киевсовета.

В будущем земельные торги позволят Киеву получать рыночную арендную плату для нужд города, отмечают в прокуратуре.

Ранее Delo.ua писало о том, что в центре Киева была арестована элитная недвижимость подсанкционного олигарха.

Ранее сообщалось о том, что прокуратура требует расторгнуть договор аренды земли из-за незаконного паркинга в Киеве.