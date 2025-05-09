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Верховний суд скасував виділення землі під будівництво ТРЦ на Троєщині

виділення землі під будівництво ТРЦ
За даними прокуратури, ділянка землі вартістю 89 млн грн була незаконно передана в оренду без земельних торгів.Фото: скриншот з Google.maps

В історії з незаконним виділенням земельної ділянки у Деснянському районі Києва під будівництво ТРЦ поставив крапку Верховний суд України. 

Верховний Суд підтвердив рішення Північного апеляційного господарського суду, який визнав незаконним рішення Київради про надання в оренду 2 га землі на перетині вул. Теодора Драйзера та Електротехнічної для будівництва ТРЦ та скасував договір оренди, повідомила Київська міська прокуратура.

Раніше улютому прокуратура домоглася скасування рішення Київради про передачу в оренду земельної ділянки площею понад 2 га у Деснянському районі столиці, де планували збудувати торговельний центр. 

Висновок ВСУ підтвердив рішення Північного апеляційного господарського суду, який визнав незаконним рішення Київради та скасував договір оренди.

"Площа земельної ділянки, яка надана в оренду, більш ніж у 20 разів перевищує площу нерухомого майна, яке на ній розташоване. У такому разі мали б проводитись земельні торги, як це визначено земельним законодавством", - пояснюють в прокуратурі.

Зазначається, що ділянка землі вартістю 89 млн грн була передана в оренду без земельних торгів, посилаючись на право власності орендаря на самочинно збудовані приміщення (1000 кв. м), хоча площа ділянки в 20 разів більша.

У прокуратурі розцінили цей випадок як порушення земельного законодавства, яке вимагає торгів у таких випадках, звернулися з позовом до суду і добилися скасування договору оренди, визнання його незаконним та скасування рішення Київради. 

У майбутньому земельні торги дозволять громаді Києва отримувати ринкову орендну плату для потреб міста, зазначили в прокуратурі.

Раніше Delo.ua писало про те, що в центрі Києва арештували елітну нерухомість підсанкційного олігарха.

Раніше повідомлялось про те, що прокуратура вимагає розірвати договір оренди землі через незаконний паркінг у Києві.