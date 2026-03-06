Война на Ближнем Востоке: какие продукты в Украине могут вырасти в цене и почему

Эскалация на Ближнем Востоке может повлиять на цены на продукты питания в Украине, прежде всего на импортные овощи. Быстрее всего подорожание может затронуть помидоры и огурцы, более 80% которых импортируется из Турции.

Об этом сообщил Delo.ua аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка.

Глобальные риски для украинских цен и внутренние факторы

Ситуация на Ближнем Востоке может повлиять на цены продуктов питания в Украине, в частности, из-за таких факторов, как:

энергетический (через подорожание нефти и, соответственно, горючего);

логистический (риски для морских маршрутов, задержки и рост стоимости страхования).

Гопка добавил, что кроме этих глобальных вызовов на стоимость продовольствия влияют и внутренние факторы:

резкий скачок розничных цен на топливо в Украине;

рост курса доллара (на 1,4% за последний месяц).

Эти факторы увеличивают логистические затраты и стоимость импортных компонентов в цепи поставок (семена, удобрения, упаковка, оборудование), которые критически важны даже для отечественных производителей, пояснил аналитик УКАБ.

Рост цен: первые на очереди – овощи

"Скорейший и самый ощутимый рост цен затронет импортные и тепличные овощи и фрукты (например, помидоры и огурцы, более 80% которых импортируется из Турции)", - сказал Гопка.

Поскольку, по его словам, эта категория товаров имеет быстрое обращение запасов (от нескольких дней до недель), любое удорожание логистики, страхования или колебания валюты меняет ценники. В этих продуктах валютный и топливный факторы действуют одновременно, поэтому они первыми реагируют на любые экономические изменения.

Как сообщали аналитики проекта EastFruit, в феврале цены на тепличные огурцы и помидоры достигли исторического максимума. Оптовые цены на огурцы колебались в пределах 135–165 грн/кг в зависимости от качества и объема партии. Помидоры стоили чуть дешевле – 120–140 грн/кг.

"Цены на мясо и молочные продукты также возрастут, но будут реагировать с задержкой от одного до трех месяцев", – заявил аналитик УКАБ.

Производители кормов и мяса часто имеют долгосрочные контракты и запасы, временно сдерживающие подорожание, а высокое внутреннее предложение пока не дает ценам на мясо быстро идти вверх (хотя ощутимый рост может стать ближе к Пасхе), пояснил Гопка.

Однако молочные продукты могут прибавить в цене несколько быстрее из-за высокой энергоемкости их переработки и необходимости поддержки "холодной цепи" во время транспортировки напрямую зависит от стоимости горючего, отметил собеседник Delo.ua.

"Спрогнозировать, на сколько именно процентов вырастут цены, пока трудно, поскольку на Ближнем Востоке продолжаются активные боевые действия с привлечением многих стран, что делает ситуацию непредсказуемой", - отметил эксперт.

В ближайшее время, по прогнозам правительства, ожидается внутренняя стабилизация и даже снижение стоимости горючего, поэтому очевидных оснований существенного и стремительного подорожания продуктов нет, подчеркнул Гопка.

"Однако, в перспективе одного-двух месяцев ценовая динамика на определенные сегменты продуктов питания в Украине будет зависеть от дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке", - добавил он.

Заметим, что перебои в производстве и экспорте удобрений на Ближнем Востоке из-за конфликта в Иране создают риски для мировых поставок и повышения цен на продукты питания во всем мире.