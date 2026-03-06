Війна на Близькому Сході: які продукти в Україні можуть зрости в ціні і чому

Ескалація на Близькому Сході може вплинути на ціни продуктів харчування в Україні, передусім на імпортні овочі. Найшвидше подорожчання може торкнутися помідорів та огірків, понад 80% яких імпортується з Туреччини.

Про це Delo.ua повідомив аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка.

Глобальні ризики для українських цін та внутрішні фактори

Ситуація на Близькому Сході може вплинути на ціни продуктів харчування в Україні, зокрема через такі фактори, як:

енергетичний (через подорожчання нафти та, відповідно, пального);

логістичний (ризики для морських маршрутів, затримки та зростання вартості страхування).

Гопка додав, що окрім цих глобальних викликів, на вартість продовольства впливають і внутрішні фактори:

різкий стрибок роздрібних цін на пальне в Україні;

зростання курсу долара (на 1,4% за останній місяць).

Ці чинники збільшують логістичні витрати та вартість імпортних компонентів у ланцюгу постачання (насіння, добрива, пакування, обладнання), які є критично важливими навіть для вітчизняних виробників, пояснив аналітик УКАБ.

Зростання цін: перші на черзі - овочі

"Найшвидше та найвідчутніше зростання цін торкнеться імпортних і тепличних овочів та фруктів (наприклад, помідорів та огірків, понад 80% яких імпортується з Туреччини)", - сказав Гопка.

Оскільки, за його словами, ця категорія товарів має швидкий обіг запасів (від кількох днів до тижнів), будь-яке подорожчання логістики, страхування чи коливання валюти змінює цінники. У цих продуктах валютний і паливний чинники діють одночасно, тому вони першими реагують на будь-які економічні зміни.

Як повідомляли аналітики проєкту EastFruit, в лютому ціни на тепличні огірки та помідори сягнули історичного максимуму. Гуртові ціни на огірки коливалися в межах 135–165 грн/кг, залежно від якості та обсягу партії. Помідори коштували трохи дешевше — 120–140 грн/кг.

"Ціни на м'ясо та молочні продукти також зростуть, але реагуватимуть із затримкою від одного до трьох місяців", - заявив аналітик УКАБ.

Виробники кормів і м’яса часто мають довготривалі контракти та запаси, які тимчасово стримують подорожчання, а висока внутрішня пропозиція наразі не дає цінам на м'ясо швидко йти вгору (хоча відчутне зростання може стати ближче до Великодня), пояснив Гопка.

Проте молочні продукти можуть додати в ціні трохи швидше через високу енергоємність їхньої переробки та необхідність підтримки "холодного ланцюга" під час транспортування, що напряму, залежить від вартості пального, зауважив співрозмовник Delo.ua.

"Спрогнозувати, на скільки саме відсотків зростуть ціни, наразі важко, оскільки на Близькому Сході тривають активні бойові дії із залученням багатьох країн, що робить ситуацію непередбачуваною", - зауважив експерт.

Найближчим часом, за прогнозами уряду, очікується внутрішня стабілізація та навіть зниження вартості пального, тому очевидних підстав для суттєвого та стрімкого подорожчання продуктів немає, підкреслив Гопка.

"Однак у перспективі одного-двох місяців цінова динаміка на певні сегменти продуктів харчування в Україні буде залежати від подальшого розвитку подій на Близькому Сході", - додав він.

Зауважимо, перебої у виробництві та експорті добрив на Близькому Сході через конфлікт в Ірані створюють ризики для світових поставок та підвищення цін на продукти харчування у всьому світі.