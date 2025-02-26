Турция готова присоединиться к восстановлению Украины, первые тендеры запланированы на весну

Турция поможет в восстановлении украинских пострадавших в войне регионов. Пока Украина передала турецкой стороне файл проектов, запланированных на 2025 год, тендеры по некоторым из них пройдут в апреле-мае.

Об этом пишет Türkiye.

Отмечается, что представители посольства Турции в Киеве и представители Государственного агентства развития и обновления инфраструктуры, действующего при Министерстве развития общин и регионов Украины, обсудили проекты, реализуемые турецкими компаниями в Украине, и потенциальные вопросы будущего сотрудничества.

Как пишет издание, первоочередной задачей Государственного агентства по развитию инфраструктуры является обновление существующих таможенных шлагбаумов на автодорогах, строительство и создание системы платных автомагистралей, которая будет действовать на всей территории страны.

Украинские власти также передали турецкой стороне досье по другим важным проектам, которые планируется реализовать в 2025 году. Как стало известно, у досье есть некоторые проекты по энергетике и энергоэффективности, проекты социального жилья и водоснабжения.

Напомним, на прошлой неделе в Анкаре состоялась встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского.

Недавно премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что, по предварительным оценкам, восстановление Украины после завершения войны может обойтись в 500 миллиардов евро. Замороженные российские активы должны стать одним из ключевых источников финансирования восстановления нашей страны.

Ранее Delo.ua писало, что Россия может согласиться с использованием 300 миллиардов долларов своих замороженных активов в Европе для послевоенного восстановления Украины. Однако Москва настаивает, что часть средств должна быть использована на находящихся под ее контролем территориях.