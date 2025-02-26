Туреччина готова долучитися до відбудови України, перші тендери заплановано на весну

Туреччина допоможе у відбудові українських регіонів, які постраждали у війні. Поки Україна передала турецькій стороні файл проєктів, запланованих на 2025 рік, тендери за деякими з них пройдуть у квітні-травні.

Про це пише Türkiye.

Зазначається, що представники посольства Туреччини в Києві та представники Державного агентства розвитку та оновлення інфраструктури, що діє при Міністерстві розвитку громад та регіонів України, обговорили проекти, які реалізують турецькі компанії в Україні, та потенційні питання майбутньої співпраці.

Як пише видання, першочерговим завданням Державного агентства розвитку інфраструктури є оновлення існуючих митних шлагбаумів на автошляхах, будівництво та створення системи платних автомагістралей, яка діятиме на всій території країни.

Українська влада також передала турецькій стороні досьє щодо інших важливих проєктів, які планується реалізувати у 2025 році. Як стало відомо, у досьє є деякі проєкти з енергетики та енергоефективності, проєкти соціального житла та проєкти водопостачання.

Нагадаємо, минулого тижня в Анкарі відбулася зустріч президента Реджепа Таїпа Ердогана та президента України Володимира Зеленського.

Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за попередніми оцінками, відновлення України після завершення війни може обійтися в 500 мільярдів євро. Заморожені російські активи мають стати одним з ключових джерел фінансування відбудови нашої країни.

Раніше Delo.ua писало, що Росія може погодитися на використання 300 мільярдів доларів своїх заморожених активів у Європі для післявоєнного відновлення України. Однак Москва наполягає, що частина коштів має бути використана на територіях, які перебувають під її контролем.