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Возвращение 1,6 млрд грн в Украину: после взаимных обвинений НАБУ и "Неафтогаз" решили работать совместно
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и НАК " Нафтогаз " совместно с правительством и Минюстом нашли путь выполнения условий, необходимых для начала процедуры возвращения в Украину активов на сумму 1,6 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
В ведомстве отметили, что слаженная позиция всех органов государственной власти, министерств и ведомств позволяет Украине эффективно отстаивать свои интересы и возвращать незаконно выведенные за ее пределы активы.
Отмечается, что в рамках компетенции НАБУ приложит все усилия, чтобы средства были возвращены Украине.
"Благодарим менеджмент «Нафтогаза» за открытый диалог, конструктивную позицию и поддержку усилий по делу о возвращении в Украину средств", — подчеркнули в НАБУ.
Ранее в НАБУ заявили об угрозе потери 1,6 млрд грн якобы из-за бездействия "Нафтогаза".
В то же время в "Нафтогазе" отметили, что компания "сотрудничает с уполномоченными министерствами, ведомствами и антикоррупционными органами по возвращению активов в Украину".
Отметим, в декабре 2024 года Верховный суд Нидерландов отказал в удовлетворении кассационной жалобы РФ об отмене частичного решения Гаагского арбитража о возмещении ущерба, причиненного незаконной экспроприацией активов "Нафтогаза" в Крыму.