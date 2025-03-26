Возвращение 1,6 млрд грн в Украину: после взаимных обвинений НАБУ и "Неафтогаз" решили работать совместно

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и НАК " Нафтогаз " совместно с правительством и Минюстом нашли путь выполнения условий, необходимых для начала процедуры возвращения в Украину активов на сумму 1,6 млрд грн.

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Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

В ведомстве отметили, что слаженная позиция всех органов государственной власти, министерств и ведомств позволяет Украине эффективно отстаивать свои интересы и возвращать незаконно выведенные за ее пределы активы.

Отмечается, что в рамках компетенции НАБУ приложит все усилия, чтобы средства были возвращены Украине.

"Благодарим менеджмент «Нафтогаза» за открытый диалог, конструктивную позицию и поддержку усилий по делу о возвращении в Украину средств", — подчеркнули в НАБУ.

Ранее в НАБУ заявили об угрозе потери 1,6 млрд грн якобы из-за бездействия "Нафтогаза".

В то же время в "Нафтогазе" отметили, что компания "сотрудничает с уполномоченными министерствами, ведомствами и антикоррупционными органами по возвращению активов в Украину".

Отметим, в декабре 2024 года Верховный суд Нидерландов отказал в удовлетворении кассационной жалобы РФ об отмене частичного решения Гаагского арбитража о возмещении ущерба, причиненного незаконной экспроприацией активов "Нафтогаза" в Крыму.