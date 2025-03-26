Повернення 1,6 млрд грн в Україну: після взаємних звинувачень НАБУ та "Нафтогаз" вирішили працювати спільно

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та НАК “Нафтогаз” спільно з урядом та Мінʼюстом знайшли шлях виконання умов, необхідних для початку процедури повернення в Україну активів на суму 1,6 млрд грн.

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Про це повідомила пресслужба НАБУ.

У відомстві наголосили, що злагоджена позиція всіх органів державної влади, міністерств та відомств дозволяє Україні ефективно відстоювати свої інтереси та повертати активи, що були незаконно виведені за її межі.

Зазначається, що у межах компетенції НАБУ докладе всіх зусиль, щоб кошти були повернуті Україні.

"Дякуємо менеджменту «Нафтогазу» за відкритий діалог, конструктивну позицію та підтримку зусиль у справі про повернення в Україну коштів", - підкреслили в НАБУ.

Аналогічну заяву опублікувала і пресслужба "Нафтогазу".

Раніше у НАБУ заявили про загрозу втрати 1,6 млрд грн нібито через бездіяльність "Нафтогазу".

Водночас у "Нафтогазі" наголосили, що компанія "співпрацює з уповноваженими міністерствами, відомствами й антикорупційними органами над поверненням активів в Україну".

Зауважимо, у грудні 2024 року Верховний суд Нідерландів відмовив у задоволенні касаційної скарги РФ щодо скасування часткового рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів "Нафтогазу" у Криму.