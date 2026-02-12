Впервые за пять лет в Украине стало меньше протоколов за нетрезвое вождение

Более 138 тысяч протоколов за вождение в нетрезвом состоянии зафиксировала Национальная полиция Украины в 2025 году. Количество таких протоколов уменьшилось впервые за 5 лет. Больше всего нетрезвых водителей на Днепропетровщине, Харьковщине и Одесщине. В общей сложности каждое 40 ДТП с погибшими или травмированными произошло пьяными водителями в 2025 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Случаев нетрезвого вождения стало меньше

По данным аналитиков, 138 047 протоколов за нетрезвое вождение зафиксировано в прошлом году. Это на 8% меньше, чем в 2024 году.

Аналитики отмечают, что прошлый год стал исключением, ведь в последние годы количество нетрезвых водителей только росло.

В то же время в 1044 случаях за вождение в нетрезвом открыли уголовные производства по ст. 286-1 УКУ – такие данные приводит Генеральная прокуратура. В прошлом году в суд дошло 59% дел.

Больше всего нетрезвых водителей зафиксировано на Днепропетровщине

В "Опендатаботе" отмечают, что впрочем тренд актуален не для всей страны: в 4 регионах случаев нетрезвого вождения все же увеличилось. Заметный прирост на Ровенщине (+19%), следует Хмельнитчина (+18%), Харьковщина (+8,5%) и Запорожская область (+3%).

Всего больше нетрезвых водителей зафиксировано на Днепропетровщине — 13 519 случаев. В тройку антилидеров также попала Харьковщина – 12 095 случаев и Одесщина – 11 543 протокола.

Наименьшее количество протоколов зафиксировано в Херсонской области — 1 138 случаев, в Черновицкой (1 596) и Ивано-Франковской (1 897) областях.

643 ДТП

По данным аналитиков, всего 643 ДТП с погибшими или травмированными совершено пьяными водителями в прошлом году — таких аварий также уменьшилось на треть.

Из-за нетрезвых водителей погибли 73 человека, еще 857 получили травмы в результате этих ДТП. Каждое 40 дорожно-транспортное происшествие с погибшими и/или травмированными было связано с нетрезвым вождением, тогда как в 2023 и 2024 годах этот показатель составлял каждое 25 ДТП.

Оформление ДТП возможно без вызова полиции: детали

Новый Закон Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" изменил и расширил условия, по которым можно оформлять Европротокол – совместно составленное водителями уведомление о ДТП, которое оформляется без вызова подразделений Национальной полиции Украины.

Европротокол позволяет водителям избежать административной ответственности, ведь штраф за нарушение ПДД не налагается, не изымается водительское удостоверение, а материалы дела не передаются в суд.

Этот способ подходит для оформления незначительных ДТП: задели зеркало, повредили бампер и т.д. Европротокол можно использовать и в более сложных случаях, но только при условии, что в ДТП привлечены только два транспортных средства и нет пострадавших.

Правительство приняло постановление, позволяющее запустить полный цикл оформления европротокола оформления незначительных дорожно-транспортных происшествий в приложении "Дія".