Вперше за пʼять років в Україні поменшало протоколів за нетверезе водіння

Понад 138 тисяч протоколів за водіння у нетверезому стані зафіксувала Національна поліція України у 2025 році. Кількість таких протоколів зменшилась вперше за 5 років. Найбільше нетверезих водіїв на Дніпропетровщині, Харківщині та Одещині. Загалом кожна 40 ДТП із загиблими чи травмованими скоєне п'яними водіями у 2025 році.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Випадків нетверезого водіння поменшало

За даними аналітиків, 138 047 протоколів за нетверезе водіння зафіксовано торік. Це на 8% менше, ніж у 2024 році.

Аналітики зауважують, що минулий рік став винятком, адже останні роки кількість нетверезих водіїв лише зростала.

Водночас у 1 044 випадках за водіння у нетверезому відкрили кримінальні провадження за ст. 286-1 ККУ — такі дані наводить Генеральна прокуратура. Торік до суду дійшло 59% справ.

Найбільше нетверезих водіїв зафіксовано на Дніпропетровщині

В "Опендатабот" зазначають, що втім тренд актуальний не для всієї країни: у 4 регіонах випадків нетверезого водіння все ж таки побільшало. Помітний приріст на Рівненщині (+19%), наслідує Хмельниччина (+18%), Харківщина (+8,5%) та Запорізька область (+3%).

Загалом найбільше нетверезих водіїв зафіксовано на Дніпропетровщині — 13 519 випадків. До трійки антилідерів також потрапила Харківщина — 12 095 випадків та Одещина — 11 543 протоколи.

Найменшу ж кількість протоколів зафіксовано на Херсонщині — 1 138 випадків, у Чернівецькій (1 596) та Івано-Франківській (1 897) областях.

643 ДТП

За даними аналітиків, загалом 643 ДТП із загиблими чи травмованими скоєно п’яними водіями торік — таких аварій також поменшало на третину.

Через нетверезих водіїв загинуло 73 людини, ще 857 отримали травми унаслідок цих ДТП. Кожна 40 дорожньо-транспортна пригода з загиблими та/або травмованими була пов’язана з нетверезим водінням, тоді як у 2023 та 2024 роках цей показник становив кожну 25-ту ДТП.

Оформлення ДТП можливе без виклику поліції: деталі

Новий Закон України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" змінив і розширив умови, за якими можна оформлювати Європротокол – спільно складене водіями повідомлення про ДТП, яке оформлюється без виклику підрозділів Національної поліції України.

Європротокол дає можливість водіям уникнути адміністративної відповідальності, адже штраф за порушення ПДР не накладається, не вилучається водійське посвідчення, а матеріали справи не передаються до суду.

Цей спосіб підходить для оформлення незначних ДТП: заділи дзеркало, пошкодили бампер, тощо. Європротокол можна використовувати і в складніших випадках, але лише за умови, що у ДТП залучено тільки два транспортні засоби та немає потерпілих.

Уряд ухвалив постанову, яка дає можливість запустити повний цикл оформлення європротоколу оформлення незначних дорожньо-транспортних пригод в застосунку "Дія".