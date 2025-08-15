"Высокие ставки". Белый дом опубликовал состав американской делегации на переговорах Трампа и Путина

Сегодня, 15 августа, президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин встретятся на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Лидеры двух стран обсудят прекращение войны на Украине. Стал известен состав американской стороны, которая будет принимать участие в саммите на Аляске.

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на публикацию R euters.

Согласно сообщению Белого дома, в состав делегации США на переговорах Трампа и Путина вошли:

госсекретарь Марко Рубио;

министр финансов Скотт Бессент;

министр торговли Говард Лутник;

спецпосланник Стив Виткофф;

пресс-секретарь Каролин Ливитт;

директор ЦРУ Джон Рэтклифф;

руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз;

заместитель руководителя аппарата Дэн Скавино.

Следует отметить, что в этом перечне нет вице-президента Джей Ди Венса и спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога.

Пока известно, что американский президент Дональд Трамп уже вылетел из объединенной базы Эндрюс в Мэриленде и направляется на базу в Анкоридже.

Перед встречей с Путиным на Аляске он опубликовал короткое сообщение: "Высокие ставки".

Рубио о встрече Трампа с Путиным

Госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что после некоторых сообщений общественность часто трактует встречу президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным как "победу Путину", поскольку российский лидер получает возможность провести саммит. По словам Рубио, Трамп не рассматривает эту встречу как уступку и воспринимает ее как шанс для обсуждения и принятия решений. Он отметил, уже в начале встречи станет ясно, есть ли перспектива добиться результата в этих переговорах.

Трамп хочет напрямую свести Путина с Зеленским

"Сначала я встречусь с Путиным. Если этот разговор пройдет успешно, следующий состоится между ним и Зеленским. Я буду присутствовать, если они этого пожелают. Хотелось бы, чтобы эта встреча была короткой", - отметил ранее Дональд Трамп.

Позиция Зеленского и европейских лидеров

Президент Зеленский и европейские лидеры 13 августа провели онлайн-разговор с президентом США Дональдом Трампом накануне его встречи с Путиным.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что на Аляске речь должна идти о фундаментальных украинских и европейских интересах безопасности. "Это был тот месседж, который мы прокоммуникировали сегодня с американским президентом", – добавил он.

В свою очередь Зеленский в Берлине подчеркнул: "Все, что касается Украины, должно обсуждаться исключительно с Украиной. Мы должны готовить трехсторонний формат разговоров. Должно быть прекращение огня – это номер один, должны быть гарантии безопасности и усиления, если Россия не согласится на прекращение огня на Аляске" .

Шаги к миру

Американский план, предложенный Путину, предусматривает прекращение огня без официального завершения войны, замораживание вопроса оккупированных территорий на 49 или 99 лет, постепенное снятие санкций и возобновление энергетического сотрудничества с Россией. Документ не содержит гарантий нерасширения НАТО и не отменяет поддержку Украины, что, по данным источников, не вызвало возражений у Москвы.

Трамп предупредил, что для российского лидера Владимира Путина будут последствия в случае отказа прекратить войну против Украины во время встречи на Аляске 15 августа.