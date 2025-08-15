"Високі ставки". Білий дім опублікував склад американської делегації на переговорах Трампа і Путіна

Сьогодні, 15 серпня, президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін зустрінуться на об’єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска. Лідери двох країн обговорять припинення війни в Україні. Наразі став відомий склад американської сторони, яка прийматиме участь у саміті на Алясці.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Згідно з повідомленням Білого дому, до складу делегації США на переговорах Трампа і Путіна увійшли:

держсекретар Марко Рубіо;

міністр фінансів Скотт Бессент;

міністр торгівлі Говард Лутнік;

спецпосланник Стів Віткофф;

прессекретарка Каролін Лівітт;

директор ЦРУ Джон Реткліфф;

керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз;

заступник керівника апарату Ден Скавіно.

Варто зазначити, що у цьому переліку немає віцепрезидента Джей Ді Венса.

Наразі відомо, що американський президент Дональд Трамп вже вилетів з об'єднаної бази Ендрюс у Меріленді та направляється на базу в Анкориджі.

Перед зустріччю з Путіним на Алясці він опублікував коротке повідомлення: "Високі ставки".