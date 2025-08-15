Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,45

--0,06

EUR

48,44

--0,21

Готівковий курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,50

48,30

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації

"Високі ставки". Білий дім опублікував склад американської делегації на переговорах Трампа і Путіна

Дональд Трамп, Володимир Путін
Сьогодні Трамп зустрінеться з Путіним на Алясці. Архівне фото. / Вікіпедія

Сьогодні, 15 серпня, президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін зустрінуться на об’єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска. Лідери двох країн обговорять припинення війни в Україні. Наразі став відомий склад американської сторони, яка прийматиме участь у саміті на Алясці.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Згідно з повідомленням Білого дому, до складу делегації США на переговорах Трампа і Путіна увійшли:

  • держсекретар Марко Рубіо; 
  • міністр фінансів Скотт Бессент; 
  • міністр торгівлі Говард Лутнік; 
  • спецпосланник Стів Віткофф; 
  • прессекретарка Каролін Лівітт; 
  • директор ЦРУ Джон Реткліфф; 
  • керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз; 
  • заступник керівника апарату Ден Скавіно.

Варто зазначити, що у цьому переліку немає віцепрезидента Джей Ді Венса.

Наразі відомо, що американський президент Дональд Трамп вже вилетів з об'єднаної бази Ендрюс у Меріленді та направляється на базу в Анкориджі.  

Перед зустріччю з Путіним на Алясці він опублікував коротке повідомлення: "Високі ставки".

Автор:
Тетяна Ковальчук