Высокий уровень образования помог украинцам быстрее интегрироваться на рынке труда Германии

Половина украинских беженцев, прибывших в Германию в первые полгода полномасштабной войны, нашла работу через три с половиной года пребывания в ФРГ. Это гораздо быстрее, чем у мигрантов предыдущих волн.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует анализ Института исследований рынка труда Федерального агентства по трудоустройству и Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, информирует DW.

Трудоустройство украинцев в Германии

По данным исследования, украинцы трудоустраиваются быстрее мигрантов предыдущих волн. Например, прибывшим в 2015 году беженцам из других стран на достижение уровня занятости 50% понадобилось шесть лет, тогда как украинцы достигли этого показателя примерно на два с половиной года раньше. Исследователи связывают это с высоким уровнем образования украинцев, отсутствием обязательной процедуры предоставления убежища и возможностью приступать к работе.

В то же время, как показал анализ, уровень занятости украинцев остается ниже среднего по Германии, который в июне 2025 года составил около 68%. Отчасти это объясняется психологическими травмами, связанными с войной и миграцией.

Многие беженцы — женщины, которые самостоятельно ухаживают за детьми из-за ограничений на выезд мужчин призывного возраста. В сентябре 2025 года только 21% украинок с детьми до трех лет без партнера работали.

Из-за частичной занятости высокой остается доля домохозяйств, получающих государственные выплаты (Bürgergeld). В первом полугодии 2025 41% трудоустроенных украинцев проживали в семьях, получавших дополнительные выплаты, особенно это касается семей с детьми.

Справочно

Анализ базируется на опросе и данных социального страхования 1943 женщин и 803 мужчин в возрасте 18-64 лет, которые прибыли в Германию с 24 февраля по 31 августа 2022 года. Данные о занятости учтены до 30 сентября 2025 года.

Сколько безработных украинцев в Германии

В Германии работает более чем треть украинских беженцев со статусом защиты. Это более низкий показатель, чем в других странах, также принявших большое количество украинцев после начала полномасштабного вторжения.

Как безработные в Германии сейчас зарегистрировано 217 тысяч украинцев. Из них 58% ищут работу на уровне, обычно не требующем профессионального образования. Еще 36% ищут квалифицированную работу.

Однако немецкое правительство работает над увеличением доли трудоустроенных беженцев из Украины.

По данным Федерального министерства внутренних дел, по состоянию на октябрь 2025 года проживало около 1,26 миллиона беженцев из Украины. Около 700 тысяч украинских беженцев имели право на соцпомощь, в том числе 200 тысяч детей.

Граждане Украины, прибывшие в Германии после 24 февраля 2022 года (одинокие взрослые без детей), получают государственную помощь в размере 563 евро в месяц. Ц я сумма эквивалентна платящим безработным немцам.

Семейная пара получает по 504 евро на человека. За ребенка платят до 390 евро. Также государство помогает беженцам с жильем и образованием.

Недавно правительство Германии поддержало сокращение соцвыплат украинским беженцам. Те украинцы, которые получили временную защиту в Германии после 1 апреля 2025, будут получать только 441 евро.

Поэтому часть украинских беженцев по-прежнему живет на денежную поддержку немецкого правительства и не ищет работу.

Ранее Delo.ua разбиралось, кем и где трудоустраиваются украинские беженцы в Германии.