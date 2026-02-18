Високий рівень освіти допоміг українцям швидше інтегруватися на ринку праці Німеччини

Половина українських біженців, які прибули до Німеччини у перші пів року повномасштабної війни, знайшла роботу через три з половиною роки перебування у ФРН. Це значно швидше, ніж у мігрантів попередніх хвиль.

Як пише Delo.ua, про це свідчить аналіз Інституту досліджень ринку праці Федерального агентства з працевлаштування та Федерального відомства у справах міграції та біженців, інформує DW.

Працевлаштування українців у Німеччині

За даними дослідження, українці працевлаштовуються швидше за мігрантів попередніх хвиль. Наприклад, біженцям з інших країн, які приїхали у 2015 році, на досягнення рівня зайнятості 50% знадобилося шість років, тоді як українці досягли цього показника приблизно на два з половиною роки раніше. Дослідники пов’язують це з високим рівнем освіти українців, відсутністю обов’язкової процедури надання притулку та можливістю одразу приступати до роботи.

Водночас, як показав аналіз, рівень зайнятості українців залишається нижчим за середній по Німеччині, який у червні 2025 року становив близько 68%. Частково це пояснюється психологічними травмами, пов’язаними з війною та міграцією.

Багато біженців — жінки, які самостійно доглядають дітей через обмеження на виїзд чоловіків призовного віку. У вересні 2025 року лише 21% українок з дітьми до трьох років без партнера мали роботу.

Через часткову зайнятість високою залишається частка домогосподарств, які отримують державні виплати (Bürgergeld). У першому півріччі 2025 року 41% працевлаштованих українців проживали у сім’ях, що отримували додаткові виплати, особливо це стосується сімей з дітьми.

Довідково

Аналіз базується на опитуванні та даних соціального страхування 1 943 жінок і 803 чоловіків віком 18–64 років, які прибули до Німеччини з 24 лютого по 31 серпня 2022 року. Дані про зайнятість враховані до 30 вересня 2025 року.

Скільки безробітних українців в Німеччині

У Німеччині працює більш ніж третина українських біженців зі статусом захисту. Це нижчий показник, ніж в інших країнах, що також прийняли велику кількість українців після початку повномасштабного вторгнення.

Як безробітні у Німеччині зараз зареєстровані 217 тисяч українців. З них 58% шукають роботу на рівні, який зазвичай не вимагає професійної освіти. Ще 36% шукають кваліфіковану роботу.

Проте німецький уряд працює над збільшенням частки працевлаштованих біженців з України.

За даними Федерального міністерства внутрішніх справ, станом на жовтень 2025 року проживали близько 1,26 мільйона біженців з України. Близько 700 тисяч українських біженців мали право на соцдопомогу, серед них 200 тисяч дітей.

Громадяни України, які прибули до Німеччини після 24 лютого 2022 року (самотні дорослі без дітей), отримують державну допомогу в розмірі 563 євро на місяць. Ця сума еквівалентна тій, що платять безробітним німцям.

Сімейна пара отримує по 504 євро на особу. За дитину платять до 390 євро. Також держава допомагає біженцям із житлом та освітою.

Нещодавно уряд Німеччини підтримав скорочення соцвиплат українським біженцям. Ті українці, які отримали тимчасовий захист у Німеччині після 1 квітня 2025 року, отримуватимуть лише 441 євро.

Тому частина українських біженців досі живе на грошову підтримку німецького уряду і не шукає роботу.

Раніше Delo.ua розбиралося, ким і де працевлаштовуються українські біженці в Німеччині.