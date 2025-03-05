Вывод $20 млн из "Укртатнафты": менеджеру банка объявлено подозрение

Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщило о подозрении заместителю начальника департамента одного из коммерческих банков, которая помогла вывести средства “Укртатнафты”. Ее подозревают в пособничестве в завладении средствами компании.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие выяснило, что в первый день полномасштабного вторжения в РФ организованная преступная группа вывела 20 миллионов долларов со счетов предприятия.

О ходе расследования

Должностные лица компании заключили контракт на поставку сырой нефти и подготовили счета для оплаты. Понимая, что в этот период импорт сырья невозможен, они подделали документы, чтобы создать вид реальной закупки. В частности, подделали контракт и счета, похожие на оригиналы, за исключением компании, которая должна была поставлять сырье и получить оплату.

Впоследствии руководитель финансового подразделения предприятия, злоупотребляя своим служебным положением, подписала официальный документ на оплату находящейся под ее контролем компании, зарегистрированной в Швейцарии.

По данным БЭБ, она скрыла следы преступления, подделав даты в документах, ставших основанием для транзакции, якобы полученными банком накануне. Ее соучастие в преступлении подтверждается доказательствами, собранными в ходе следствия, в частности, выводами комплексной судебно-технической и судебно-почерковедческой экспертизы.

Заместителю начальника департамента сообщено о подозрении. В общей сложности по делу сообщено о подозрении шести лицам. Обвинительный акт в отношении одного из участников организованной группы уже направлен в суд. Досудебное расследование продолжается.

О каком банке идет речь, неизвестно. Фамилия подозреваемой также не указывается.

Справка:

"Укртатнафта" владеет крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в Украине, который находится в Кременчуге.

До ноября 2022 ее акционерами были НАК "Нафтогаз Украины" (43,05%) и группа Приват Игоря Коломойского. 7 ноября 2022 года компании "Укрнафта", "Укртатнафта", "Мотор Сич" и другие предприятия были национализированы. Офис президента пояснил, что "Укрнафта" была передана государству из-за отказа поставлять нефтепродукты для ВСУ. 10 ноября 2022 года бывший директор сети WOG стал руководителем "Укрнафты" и "Укртатнафты".

О коррупционных сделках

Ранее сообщалось, что предпринимателя, одновременно являющегося депутатом из Кировоградщины, задержали за поставку "псевдовоенной" одежды на сумму 21 миллион гривен.

Delo.ua ранее писало о том, что эксналоговикам и адвокату дали тюремные сроки за взятку от предпринимателя. Обвиняемые были разоблачены в вымогательстве и получении $36 тыс. от предпринимателя как неправомерной выгоды за возврат изъятых при обыске средств, а именно 974 тыс. грн, $109 тыс. и товарно-материальных ценностей