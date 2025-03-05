Виведення $20 млн з "Укртатнафти": менеджерці банку оголошено підозру

Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомило про підозру заступниці начальника департаменту одного з комерційних банків, яка допомогла вивести кошти “Укртатнафти”. Її підозрюють у пособництві в заволодінні коштами компанії.

Про це інформує пресслужба БЕБ.

Слідство з'ясувало, що в перший день повномасштабного вторгнення РФ організована злочинна група вивела 20 мільйонів доларів з рахунків підприємства.

Про хід розслідуванння

Службові особи компанії уклали контракт на постачання сирої нафти та підготували рахунки для оплати. Розуміючи, що в цей період імпорт сировини неможливий, вони підробили документи, щоб створити вигляд реальної закупівлі. Зокрема, підробили контракт і рахунки, що були схожі на оригінали, за винятком компанії, яка мала постачати сировину та отримати оплату.

Згодом керівниця фінансового підрозділу підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, підписала офіційний документ на оплату компанії, що знаходиться під її контролем і зареєстрована у Швейцарії.

Посадовиця банку, у свою чергу, приховала сліди злочину, підробивши дати в документах, що стали підставою для транзакції, нібито отриманими банком напередодні. Її співучасть у злочині підтверджується доказами, зібраними під час слідства, зокрема висновками комплексної судово-технічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Наразі жінці повідомлено про підозру. Загалом у справі повідомлено про підозру шести особам. Обвинувальний акт щодо одного з учасників організованої групи вже скеровано до суду. Досудове розслідування триває.

Про який банк йдеться, не відомо. Прізвище підозрюваної також не вказується.

Довідково:

"Укртатнафта" володіє найбільшим нафтопереробним заводом в Україні, який знаходиться в Кременчуці.

До листопада 2022 року її акціонерами були НАК "Нафтогаз України" (43,05%) та група Приват Ігоря Коломойського. 7 листопада 2022 року компанії "Укрнафта", "Укртатнафта", "Мотор Січ" та інші підприємства були націоналізовані. Офіс президента пояснив, що Укрнафта була передана державі через відмову постачати нафтопродукти для ЗСУ. 10 листопада 2022 року колишній директор мережі WOG став керівником "Укрнафти" та "Укртатнафти".

Про корупційні оборудки

Раніше повідомлялось, що підприємця, який одночасно є депутатом з Кіровоградщини, затримали за постачання "псевдовійськового" одягу на суму 21 мільйон гривень.

Delo.ua раніше писало про те, що експодатківцям та адвокату дали тюремні строки за хабар від підприємця. Обвинувачених було викрито у вимаганні та отриманні $36 тис. від підприємця як неправомірної вигоди за повернення вилучених під час обшуку коштів, а саме 974 тис. грн, $109 тис. та товарно-матеріальних цінностей.