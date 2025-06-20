Western Union и MoneyGram больше не работают в Укрэксимбанке: мгновенные переводы остановлены

Государственный Укрэксимбанк прекращает предоставление услуг по мгновенным денежным переводам через системы Western Union и MoneyGram с 23 июня 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение банка.

"Сообщаем, что с 23.06.2025 года АО "Укрэксимбанк" прекращает предоставление услуг мгновенных денежных переводов по системам Western Union и MoneyGram", — говорится в сообщении.

Банк воздержался от комментариев по поводу причины этого решения.

Об Укрэксимбанке

АО "Укрэксимбанк" (Акционерное общество "Государственный экспортно-импортный банк Украины") – один из крупнейших государственных банков Украины. Он был основан 3 января 1992 года с целью реализации государственной политики в сферах промышленности, внешней торговли, экономики и финансов. 100% акций банка принадлежат государству в лице Кабинета министров Украины.

По данным НБУ, на апрель 2025 года Укрэксимбанк занимал третье место по размеру общих активов среди 60 действующих банков с показателем 311,8 млрд грн.

Он входит в перечень системно важных банков по итогам ежегодного пересмотра НБУ. За 2024 год Укрэксимбанк продемонстрировал значительный рост, увеличив показатели в 1,4 раза.

3 мая 2024 года по результатам конкурсного отбора наблюдательный совет Укрэксимбанка избрал Виктора Пономаренко победителем конкурса на должность председателя правления банка.

Напомним, в 2024 году объем внутренних денежных переводов из-за платежных систем вырос на 83% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,34 трлн грн (33,2 млрд долларов) Лидером по сумме переводов в Украину стал Western Union – 37,58% всех переводов.