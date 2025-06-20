Western Union і MoneyGram більше не працюють в Укрексімбанку: миттєві перекази зупинено

Державний Укрексімбанк припиняє надання послуг з миттєвих грошових переказів через системи Western Union та MoneyGram з 23 червня 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення банку.

"Повідомляємо, що з 23.06.2025 АТ "Укрексімбанк" припиняє надання послуг миттєвих грошових переказів по системам Western Union та MoneyGram", - йдеться в повідомленні.

Банк утримався від коментарів щодо причини цього рішення.

Про Укрексімбанк

АТ "Укрексімбанк" (Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України") – це один із найбільших державних банків України. Він був заснований 3 січня 1992 року з метою реалізації державної політики у сферах промисловості, зовнішньої торгівлі, економіки та фінансів. 100% акцій банку належать державі в особі Кабінету Міністрів України.

За даними НБУ, станом на квітень 2025 року Укрексімбанк займав третє місце за розміром загальних активів серед 60 діючих банків із показником 311,8 млрд грн.

Він входить в перелік системно важливих банків за підсумками щорічного перегляду НБУ. За 2024 рік Укрексімбанк продемонстрував значне зростання, збільшивши показники у 1,4 раза.

3 травня 2024 року за результатами конкурсного відбору наглядова рада Укрексімбанку обрала Віктора Пономаренка переможцем конкурсу на посаду голови правління банку.

Нагадаємо, у 2024 році обсяг внутрішніх грошових переказів через платіжні системи зріс на 83% порівняно з попереднім роком і становив 1,34 трлн грн (33,2 млрд доларів). Лідером за сумою переказів в Україну став Western Union – 37,58% усіх переказів.