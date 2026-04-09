Хищение 8,2 млрд грн: ВАКС разрешил экстрадицию бывшего председателя правления ПриватБанка

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора об экстрадиции бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета в Украину по делу о хищении 8,2 миллиарда гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Отмечается, что ранее Дубилет заочно был заключен под стражу, но поскольку он находится в Израиле, выполнить это решение невозможно, из-за чего возникла необходимость в его экстрадиции.

По версии обвинения, накануне национализации ПриватБанка топ-чиновники, включая Дубилет, используя поддельные документы и фиктивное кредитование, растратили 315 млн долларов (8,2 млрд грн) в пользу связанной с банком компании Claresholm Marketing Ltd.

Всего по этому делу шесть обвиняемых:

сам экспредседатель правления ПриватБанка Александр Дубилет;

его заместители Владимир Яценко и Людмила Шмальченко;

начальница департамента межбанковских операций Надежда Конопкина;

начальница департамента финансового менеджмента Елена Бычихина;

начальница департамента операционного направления Наталья Онищенко.

Действия обвиняемых квалифицированы по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим наказание от 8 до 12 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

Кроме того, Дубилету инкриминируют часть 2 статьи 28, части 1 и 2 статьи 366 УК (служебный подлог, в частности, повлекший тяжкие последствия). Яценко вместе с Бычихиной подозревают по части 3 статьи 209 УК (отмывание имущества, полученного преступным путем организованной группой или в особо крупном размере).

Напомним, САП направила в суд обвинительный акт по отношению к ним еще 6 сентября 2023 года.

Следует отметить, что Дубилет в Украине находится в розыске с марта 2021 года. Сам экс-председатель ПриватБанка заявлял, что с 2017 живет в Израиле, но от украинского следствия якобы не скрывается. У него тоже оказалось израильское гражданство .

Кроме того, в ГПК напоминают, что есть еще одно дело, связанное с ПриватБанком, касающееся завладения 9,2 млрд грн банка. В ней фигурирует содержащийся под стражей Игорь Коломойский. В сентябре 2023 года ему объявили подозрение в мошенничестве и легализации более 500 млн. грн. Также добавилось еще несколько эпизодов, в частности, относительно незаконного завладения средствами "Укрнафты" и "Укртатнафты". В рамках расследований суд арестовал часть его активов, в том числе корпоративные права и недвижимость.

О национализации ПриватБанка

18 декабря 2016 года Кабмин принял решение о национализации ПриватБанка. Позже была запущена процедура bail-in — принудительная конвертация в капитал денег на счетах в ПриватБанке владельцев и связанных с ними лиц.

Отметим, что в апреле 2019 года Окружной административный суд города Киева, который ликвидирован, принял решение в пользу Игоря Коломойского, признав национализацию ПриватБанка незаконной. При этом суд проигнорировал прямой запрет на лишение государства права собственности на акции банка.

После длительного апелляционного рассмотрения в ноябре 2023 года Шестой апелляционный административный суд принял решение в пользу ПриватБанка: отменил незаконное постановление об удовлетворении Коломойского иска и закрыл производство по делу.

А 26 ноября 2024 Кассационный хозяйственный суд окончательно подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка бывшим владельцам и закрыл производство по делу по иску Игоря Коломойского и компании Triantal Investments LTD.

27 ноября 2023 года Хозяйственный суд города Киева закрыл производство по подобному делу по иску другого эксвладельца банка – Геннадия Боголюбова.