Розкрадання 8,2 млрд грн: ВАКС дозволив екстрадицію колишнього голови ПриватБанку

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора про екстрадицію колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета до України у справі про розкрадання 8,2 мільярдів гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Центр протидії корупції.

Зазначається, що раніше Дубілета заочно взяли під варту, але оскільки він перебуває в Ізраїлі, виконати це рішення неможливо, через що виникла необхідність в його екстрадиції.

За версією обвинувачення, напередодні націоналізації ПриватБанку топпосадовці, включно із Дубілетом, використовуючи підроблені документи та фіктивне кредитування, вчинили розтрату 315 млн доларів (8,2 млрд грн) на користь пов’язаної з банком компанії Claresholm Marketing Ltd.

Загалом у цій справі шестеро обвинувачених:

сам ексголова правління ПриватБанку Олександр Дубілет;

його заступники Володимир Яценко та Людмила Шмальченко;

начальниця департаменту міжбанківських операцій Надія Конопкіна;

начальниця департаменту фінансового менеджмент Олена Бичихіна;

начальниця департаменту операційного напрямку Наталія Онищенко.

Дії обвинувачених кваліфіковано за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають покарання від 8 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Крім того, Дубілету інкримінують частину 2 статті 28, частни 1 та 2 статті 366 КК (службове підроблення, зокрема таке, що спричинило тяжкі наслідки). Яценка ж разом з Бичихіною підозрюють за частиною 3 статті 209 КК (відмивання майна, одержаного злочинним шляхом організованою групою або в особливо великому розмірі).

Нагадаємо, САП скерувала до суду обвинувальний акт стосовно них ще 6 вересня 2023 року.

Слід зазначити, що Дубілет в Україні знаходиться у розшуку ще з березня 2021 року. Сам ексголова ПриватБанку заявляв, що з 2017 року живе в Ізраїлі, але від українського слідства нібито не ховається. У нього також виявилося ізраїльське громадянство.

Крім того, в ЦПК нагадують, що є ще одна справа, повʼязана з ПриватБанком, яка стосується заволодіння 9,2 млрд грн банку. У ній фігурує Ігор Коломойський, який утримується під вартою. У вересні 2023 року йому оголосили підозру у шахрайстві та легалізації понад 500 млн грн. Також додалося ще кілька епізодів, зокрема щодо незаконного заволодіння коштами "Укрнафти" та "Укртатнафти". У межах розслідувань суд арештував частину його активів, зокрема корпоративні права та нерухомість.

Про націоналізацію ПриватБанку

18 грудня 2016 року Кабмін ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку. Пізніше було запущено процедуру bail-in — примусову конвертацію в капітал грошей на рахунках у ПриватБанку власників та пов'язаних з ними осіб.

Зауважимо, що у квітні 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, який наразі ліквідовано, ухвалив рішення на користь Ігоря Коломойського, визнавши націоналізацію ПриватБанку незаконною. При цьому суд проігнорував пряму заборону щодо позбавлення держави права власності на акції банку.

Після тривалого апеляційного розгляду у листопаді 2023 року Шостий апеляційний адміністративний суд прийняв рішення на користь ПриватБанку: скасував незаконне постанову про задоволення позову Коломойського та закрив провадження у справі.

А 26 листопада 2024 року Касаційний господарський суд остаточно підтвердив неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам та закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments LTD.

27 листопада 2023 року Господарський суд міста Києва закрив провадження у подібній справі за позовом іншого ексвласника банку - Геннадія Боголюбова.