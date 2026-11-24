Международные партнеры могут передать Украине 40 истребителей, ракеты для ПВО и беспилотные системы.

Як пише Dilo, об этом шла речь во время 72-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине, где выступил министр обороны Украины Евгений Хмара. Отдельно он подписал соглашение с Германией о создании совместного производства разведывательных беспилотников для Сил обороны.

Все эти договоренности касаются направлений, которые ранее обозначил Президент Зеленский. Речь идет о потребности Украины ещё в 40 истребителях F-16, шведских Gripen и французских Rafale, а также в дополнительных самолётах Mirage.

"Речь идёт о дополнительных 40 истребителях. Помимо них – нам нужна полная авиационная экосистема: пилоты, вооружение и техническое обслуживание", – сказал Хмара.

Он рассказал партнерам, что Силы обороны не только перехватывают воздушные цели, но и системно уничтожают средства, с помощью которых РФ осуществляет ракетный террор против украинских городов.

"Против баллистических ракет мы действуем асимметрично. Уничтожаем вражеские пусковые установки. За последние несколько месяцев Силы обороны поразили 16 "Искандеров" и С-400", – отметил министр.

В то же время для дальнейшего укрепления защиты украинского неба требуется дополнительная помощь партнеров. Хмара определил три основных направления: противовоздушная оборона, укрепление авиационных возможностей и беспилотные системы.

Отдельно Хмара призвал партнеров передать Украине ракеты-перехватчики для ПВО из имеющихся запасов. Взамен Украина готова компенсировать эти поставки новыми ракетами в рамках уже заключенных контрактов.

Еще один приоритет – беспилотные системы. Украина заинтересована в дополнительной поддержке FPV-дронами, беспилотниками средней и большой дальности, средствами перехвата реактивных "Шахедов", а также наземными роботизированными комплексами.

По словам Хмары, помимо непосредственной военной помощи, Украина предлагает союзникам развивать совместное производство вооружения. Уже запущено 11 таких проектов, а один из приоритетов на 2027 год – их масштабирование.

"Украина обладает боевым опытом и технологиями, партнеры – производственными линиями и инвестиционными возможностями. Объединив это, мы сможем быстрее создавать эффективное оружие в достаточном количестве, чтобы укреплять наши армии", – подчеркнул министр обороны.

Напомним, Германия выделила Украине 11,55 млрд евро военной помощи в 2026 году. Это почти в шесть раз больше, чем в 2022 году, когда объем поддержки составил €2 млрд. На 2027 год немецкое правительство запланировало еще €11,6 млрд.