За отсутствие биоэтанола в бензине пока не штрафуют: рыночный надзор не урегулирован

Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) Украины не может применять финансовые санкции к операторам топливного рынка за отсутствие биоэтанола в автомобильных бензинах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает enkorr.

Не утвердили документы

В ГЭИ отметили, что осуществляют государственный рыночный надзор за бензинами исключительно в рамках технического регламента автомобильных бензинов, дизельного, судового и котельного топлив, утвержденного постановлением Кабинета министров №927. В то же время этот документ не содержит требований об обязательной минимальной части биоэтанола.

"В связи с этим контроль этого показателя и применение санкций в рамках рыночного надзора невозможны", — пояснили в ведомстве.

Там подчеркнули, что технический регламент позволяет вводить в обращение и реализовывать на территории Украины автомобильные бензины с нулевым содержанием биоэтанола. Следовательно, контроль соответствия горючего требованиям законодательства возможен только при условии, что соответствующая норма прямо закреплена в технических регламентах.

В то же время, Закон Украины "Об альтернативных видах топлива" определяет нормативно обязательную долю жидкого биотоплива (биокомпонентов) в бензинах, реализуемых на оптовом и розничном рынках, за исключением отдельных видов топлива. Но в ГЭИ подчеркивают, что механизм государственного рыночного надзора за соблюдением этого требования пока не урегулирован.

В ведомстве сообщили, что разработали проект приказа Минэкономики по утверждению формы протокола о правонарушениях в сфере альтернативных видов топлива, но по состоянию на 1 января 2026 года документ находится на рассмотрении.

Как реагирует рынок

На фоне регуляторной неопределенности большинство розничных сетей АЗС продолжает реализовывать бензин без биоэтанола из-за отсутствия на рынке предложений спиртосодержащего ресурса.

"Е5 фактически негде купить", - отметили в одной из региональных сетей, добавив, что операторы надеются на отсрочку или отмену штрафов.

В другой компании отметили, что производители уже прорабатывают этот вопрос.

Пока бензин с биоэтанолом в Украину поставляет только PCK Schwedt. По данным Консалтинговой группы "А-95", железнодорожную партию немецкого ресурса в объеме 2,8 тыс. т из этого НПЗ импортировала компания UPG.

Штрафы за бензин без спирта не отсрочили

В конце декабря Верховная Рада не поддержала законопроект № 13219 о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников. Документ также предусматривал изменение подходов к обязательному содержанию биотоплива в бензинах и продление переходного периода без применения штрафов до 1 июля 2026 года.

Поскольку законопроект не был принят, остаются в силе положения закона №3769-IX, который начал действовать еще 1 мая. Он обязал украинских продавцов топлива добавлять в бензин не менее 5% биоэтанола .

Но уже в конце июня в парламенте отложили штрафы за продажу бензина без спирта до 1 января 2026 года. Законодатели оставили закон в силе, но отсрочили действие нормы о штрафах за его невыполнение. Сейчас бензин в спирт добавляют только по желанию.

Напомним, законодательством предусматривается несколько уровней штрафов за разные нарушения по добавлению биоэтанола в бензины. За каждые 1 000 литров отпущенных бензинов с несоблюдением требований по нормативной части биоэтанола штраф составляет 18 168 грн. За менее чем семь дней задержки с предоставлением информации о содержании биотоплива в проданных бензинах с мест производства и оптовой торговли – 227 100 грн. За задержку более семи дней или непредставление такой информации вообще – 333 080 грн.

Но рынок все еще не готов к обязательному переходу на спиртовой бензин из-за невозможности смешивать горючее со спиртом в украинских реалиях. Подробнее об этом читайте в материале Delo.ua